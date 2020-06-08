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5月出口增长1.4% 进出口回暖预期升温

记者 王文博 北京报道

2020年06月08日08:08  来源：经济参考报
 

　　7日，海关总署公布数据显示，今年前五个月，我国货物贸易进出口总值11.54万亿元人民币，比去年同期下降4.9%，降幅和前四个月持平。其中，5月当月，我国外贸进出口2.47万亿元，同比下降4.9%；其中，出口1.46万亿元，增长1.4%；进口1.01万亿元，下降12.7%；贸易顺差4427.5亿元，增加60.6%。分析认为，国内外积极因素正在积累，未来我国进出口回暖预期愈发明显。

　　对于前五个月我国外贸表现，海关总署介绍，从贸易方式来看，一般贸易进出口比重出现小幅提升，总额6.91万亿元，下降4.7%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.1个百分点。同期，加工贸易进出口2.77万亿元，下降8.1%。此外，我国以保税物流方式进出口1.39万亿元，下降0.1%。

　　从主要市场来看，我国对东盟进出口增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。数据显示，前五个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值1.7万亿元，增长4.2%，占我外贸总值的14.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.61万亿元，下降4.4%，占我外贸总值的13.9%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.29万亿元，下降9.8%，占我外贸总值的11.1%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为8463.6亿元，下降0.3%，占我外贸总值的7.3%。

　　从贸易主体来看，民营企业进出口增长、比重提升。1至5月，民营企业进出口5.11万亿元，增长1.8%，占我外贸总值的44.3%，比去年同期提升2.9个百分点。其中，出口3.27万亿元，下降0.1%，占出口总值的52.7%；进口1.84万亿元，增长5.4%，占进口总值的34.5%。同期，外商投资企业进出口4.54万亿元，下降7.3%，占我外贸总值的39.4%。国有企业进出口1.85万亿元，下降14.1%，占我外贸总值的16%。

　　从具体产品来看，在出口方面，纺织品出口增长明显，1至5月，包括口罩在内的纺织品出口4066.6亿元，增长25.5%；在进口方面，铁矿砂、原油、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价以下跌为主。

　　分析人士认为，防疫物资出口大幅增长，支撑我国整体出口表现。商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，5月当月，口罩等纺织品出口占当月出口总额的27.9%，拉动出口向好。

　　庞超然指出，我国未来进出口恢复预期正在逐步明朗。“出口方面，近期波罗的海干散货运价指数上涨，5月PMI新出口订单环比略有增长，各国政府解封政策相继推出，发达国家经济逐步恢复带动前期被抑制的需求逐步释放等因素影响，出口回暖预期愈发明显。进口方面，OPEC+达成原油减产协议，未来油价有望止跌回升，价格恢复上涨将带动进口大宗商品总货值上升，进而拉动我国进口增长。同时，继续履行中美第一阶段贸易协定、国内消费逐步恢复等因素也会拉动进口增长。”庞超然说。

(责编：李栋、值班)
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