人社部：加大52个未摘帽贫困县技能扶贫支持力度

人民网北京6月8日电 （记者林露）记者从人社部获悉，近日人社部办公厅下发《通知》，指导各地采取更加有力更有针对性的政策措施，积极克服面临的困难和问题，切实做好技能扶贫工作。《通知》提出,加大52个未摘帽贫困县技能扶贫支持力度,提供有针对性的职业技能培训。

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面做好疫情防控常态化条件下技能扶贫工作，人社部办公厅近日下发《关于做好疫情防控常态化条件下技能扶贫工作的通知》。

《通知》要求加大职业技能培训力度。持续开展职业技能提升行动，鼓励支持广大贫困劳动力参加职业技能培训，按规定将贫困劳动力纳入职业培训补贴范围，并给予一定的生活费（含交通费）补贴。支持企业面向贫困劳动力开展以工代训。支持中小微企业吸纳就业困难人员等开展以工代训，支持受疫情影响出现生产经营暂时困难导致停工停业的中小微企业组织职工开展以工代训，支持外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等行业的各类企业开展以工代训。合理调整培训补贴标准。提升行动专账资金要向培训需求量大、培训任务重、培训工作好的地区倾斜。加强培训与就业工作联动。做好技能扶贫与就业扶贫的信息对接和工作衔接，加快各地职业培训实名制信息管理系统建设。

《通知》强调要深入开展技能脱贫千校行动。指导技工院校积极招收有就读意愿的贫困地区学生和劳动者、受疫情影响家庭子女、参加疫情防控工作人员及其子女等，优先招收其中建档立卡贫困家庭子女。指导贫困地区技工院校抓好常态化疫情防控，全力做好学生教学和贫困劳动力等社会人员职业技能培训工作。强化“三区三州”等技工院校建设和对口帮扶。加大对南疆四地州、西藏等地技工院校支持帮扶工作力度。优化贫困家庭学生资助政策，做到应助尽助。

《通知》提出要加大52个未摘帽贫困县技能扶贫支持力度。精准摸排培训需求，提供有针对性的职业技能培训，帮助贫困户技能脱贫。做好贫困地区技能人才评价工作。积极组织“三区三州”等深度贫困地区开发专项职业能力考核规范，主动为本地农村转移劳动者、贫困劳动力等提供专项职业能力考核服务。统筹做好职业技能竞赛工作。把扶贫工作相关要求纳入本地区职业技能竞赛工作统筹安排。做好第46届世界技能大赛省级及以下线上集训工作，鼓励历届世界技能大赛专家、教练、选手利用线上辅导等方式，对贫困地区加大指导力度。

《通知》指出要积极做好技能扶贫宣传工作。通过多种形式，做好技能扶贫有关政策和技能人才成长成才典型事迹宣传工作，引导更多贫困地区劳动力走技能成才、技能脱贫之路。

(责编：林露、李昉)