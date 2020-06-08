大数据技术赋能非现场治超 淮北超载率下降90%

人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）治理超限超载行为一直是我国交通运输管理领域最主要的工作之一。近年来，随着我国汽车保有量持续上升，道路违法车辆数也在不断增加，其中以大货车最为突出。

据不完全统计，全国公路每年因车辆超限超载运输造成的损失超过300亿元，全国70％的道路安全事故和超载超限有关。

据了解，自2017年交通运输部、公安部联合印发《关于车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施意见（试行）》以来，全国各省市都在积极推进非现场治超执法系统的安装及使用。

然而，如果遇到超载超限的货车有遮挡号牌、车脸甚至是套牌的行为，那么就算系统拍到足够的证据，也很难追踪到车辆。此类情况让治超工作无法高效推进，在某种程度造成高成本基础设施的资源浪费。

今年3月，安徽淮北市正式发布全国首个科技治超（治理重载货车超载超限）非现场执法领域地方标准。其中，以大数据技术解决传统治超工作中常出现的“拍到，抓不到、套牌逃避检测、执法人力不足”等难题，助力淮北交通执法部门治超工作取得显著效果，获得广泛关注。

据淮北市交通运输综合行政执法大队的相关负责人介绍，中交兴路为淮北交通执法部门提供的非现场治超执法解决方案（以下简称“该方案”） 包括超载车辆遮挡号牌识别、车辆入网验证、黑名单车辆预警等功能。该方案可以通过云计算、时空挖掘、北斗定位等技术的创新应用对通过卡口车辆的动、静态信息与位置信息进行分析，有效帮助交通执法部门稽查出蒙牌、套牌车信息。

科技化的治超解决方案，破解了当前全国治超工作面临的许多难题，而超限超载行为得到有效遏制的同时，也将进一步提升道路运输环境。

据安徽省交通运输厅公布的数据显示，自2018年科技治超以来，淮北市超限超载车辆下降90%，全市普通干线公路车辆超载率稳定控制在0.5%以下，重要道路、桥梁完好率保持在100%。同时，淮北市非现场治超执法的案件数是现场执法案件数的1.9倍。

效果的显著提升，不但让淮北市的非现场治超项目成为示范样板，也被交通运输部确立为交通强国战略试点建设项目，面向全国推广。目前，该方案也将在安徽省除淮北市以外的如宿州、阜南、铜陵等地市成功实施应用。

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