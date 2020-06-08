国航复工包机飞赴卡拉奇 助力“一带一路”建设

人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰） 6月6日凌晨02：48，中冶集团下属巴基斯坦山达克项目78名技术骨干，乘坐国航CA553包机，从成都双流国际机场直飞巴基斯坦第一大城市卡拉奇。据悉，这是从成都始发的首架复产复工国际客运包机。该航班还运载包括医用防护口罩、防护服、红外测温仪、血糖仪在内的1.7吨当地急需的防疫物品以及治疗药物。

据介绍，由中冶运营的巴基斯坦山达克铜金矿项目中方员工自春节前完成任务回国休假后, 因新冠疫情影响，致使原计划3月恢复生产的项目冶炼厂不断延期，项目的核心骨干员工安全返岗巴基斯坦成为当务之急。5月底，获经上级批复后，中冶集团致函国航申请业务支持。接到中冶复工票务需求后，国航西南营销中心立即联手国航西南分公司枢纽运行控制中心制定包机航班计划，开展团队出票服务。当日凌晨，分公司地面服务部预留座位提前打印登机牌，开设专属柜台服务复工团队办理手续及托运行李，协助旅客提交出境健康申报记录。

为确保飞行安全，国航西南分公司调配适航性能优异的空客A320飞机，选派钱杨、向导双机长机组，加强飞机运行动态和航路天气监控。乘务组微笑迎宾引导登机，开展专属机上广播、赠送心愿祝福卡等特色服务。

据悉，5月27日中国民航局发布《关于建立复产复工国际客运包机计划审批“绿色通道”的通知》，对经中国国务院联防联控机制(或其外事组)批准、或者符合中外快捷通道要求的复产复工国际客运包机计划审批工作程序进行临时性调整，建立“绿色通道”，优化工作流程，缩短办理时间。本次赴卡拉奇客运包机是国航满足市场需求、落实民航局助力复工复产部署、助力“一带一路”建设的实质性举措。

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