丁磊快手直播首秀：与老铁分享“老板的美好生活” 

“感谢热爱者：不赚钱图个乐。“6月11日晚8点，网易CEO丁磊将首次尝试快手直播，在“丁磊-严选直播间”为老铁们推荐网易严选优质商品，包括丁磊自用好物、美食酒水、夏季热卖等热门主题。

据悉，丁磊将在直播间与快手达人主播一起带货人体工学椅、小龙虾、泰国乳胶床垫、猫粮等主打品质生活的网易严选精选爆品。网易有道词典笔、网易味央猪肉也会亮相直播间。此外，刚在快手直播拿下1.74亿成交额的知名快嘴华少也将加入丁磊此次直播，担当主持。而作为网易的“老铁”，快手此次在网易提供的超大力度折扣基础上再给予大额补贴，届时直播间内的商品价格将会非常有诚意和冲击力。

网易内部员工透露，此次进入直播间的都是丁磊喜欢的商品，其中网易严选的货品是本次直播带货的重头戏。在今年的一次网易内购直播中，丁磊表示：“离我的生活最近的是网易严选”，与员工分享了精梳棉T恤、猪肉罐头、蚕丝被等多款严选商品。

事实上，丁磊可以算是CEO界的带货鼻祖，喜欢吃也懂吃，乐于和好友、用户分享自己衣食住行中的好物，被称为“互联网生活家”，有很强的带货能力。在2014年开始的互联网大会期间，他多次在乌镇宴请科技圈的CEO好友们，用自家网易严选的餐具酒水和网易猪肉款待互联网的“半壁江山”，分享自己的心头爱。2016年、2017年他先后为iPhone 7、网易味央猪场、阴阳师等做过直播。

不久前，丁磊在题为“相信热爱的力量”的股东信里提到：“用户需要是根本，热爱是源头”，“在赚钱之外，要持续地为世界带来一些美好的改变”。由热爱而起，推动每一件好物的诞生，这成为丁磊直播分享好物的初衷之一。而此次丁磊在快手的直播，也是为了把自己认为好的商品分享给更多人，重在分享，主要“图个乐”。

为了反馈用户，感谢热爱者，丁磊将在直播间狂撒福利——抽取20位幸运“锦鲤”送出价值135万的网易“热爱一生”终生大礼包，含网易严选、网易云音乐、有道、网易邮箱等多个产品的100年会员卡。此外，还将送出网易严选100万现金红包、网易游戏币、有道精品课、网易味央相关产品等价值千万福利。

吸引CEO们纷纷入局的直播电商

6月11日对于网易来说是一个特别的日子：时值网易上市20周年，网易正式在港交所二次上市。丁磊选择来到快手直播间，以直播带货活动和数亿老铁共同庆祝这个喜庆的时候，说明以快手电商为代表的直播带货已经主流化。

2020年以来，短视频直播电商作为电商行业新业态、新趋势快速发展。快手作为最早的探索者之一，目前与电商相关的日活人数已经超过1亿，在以原产地为代表的“源头好物”和以成熟大品牌为核心的“超级品牌日”都有很大建树，成功打造了新的电商消费场景和习惯。

越来越多的实体经济和零售行业的品牌也开始瞄准直播电商。快手电商发起的“超级品牌日”活动，今年前7场成交额达到6.2亿，吸引了李宁、美特斯邦威、阿迪达斯、完美日记等品牌加入，验证了快手直播电商对于品牌的影响力。

在品牌纷纷将目光投向直播电商的同时，企业CEO们也开始亲身坐镇直播间。4月15日，携程集团董事局主席梁建章亮相快手直播间，化身唐伯虎为快手老铁发福利。在这场时长1小时的直播中，梁建章与快手网红连麦带货，推荐江苏优质旅游产品，支付交易总GMV突破2201万元，销售99元全国万店通用券超过8000份。

除了互联网行业的大佬，实体行业的高管也选择积极拥抱直播电商。5月10日，格力董事长董明珠在快手直播间与达人“二驴的”联合向快手老铁推荐空调等家电。这是快手电商第一次与3C家电品牌做大规模卖货活动，最终3小时成交额突破3.1亿，客单价超过3000元。董明珠表示自己只是开了一个头，是替格力3万多家经销商探路，希望他们也能把线上线下结合起来。

一系列的品牌专场直播带货活动，证明了品牌商品在快手的销售潜力以及快手用户在高客单价商品上极强的消费力。此次“生活家”丁磊选择在快手直播间带货，为快手老铁带来既有性价比又有生活品质的网易严选家居好物，同时满足了快手电商的品类扩张和老铁的消费升级需求。这也是网易严选618大促和快手电商616品质购物节的重要部分。快手616品质购物节完全由快手发起并主导，是首个短视频直播平台打造的年中购物节，其活动时间为6月6日至18日。

(责编：许维娜、毕磊)