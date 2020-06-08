“攻难点，抢节点” 通州文化旅游区举办2020年防汛减灾应急演练

6月5日，由北京通州文化旅游区管委会、通州区住建委、区应急局主办，北京建工国通公司和北京国际度假区公司联合承办，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“2020年文化旅游区防汛减灾应急演练”在环球度假区地铁站广场举行，建工五建、建工土木、北京城建等单位近70个应急抢险人员参加演练。北京建工国通公司副总经理齐康主持演练活动。

此次演练模拟了在突发强降雨条件下，北京环球度假区项目现场地势最为低洼的环球度假区地铁站南、北广场及工程基坑大量积水，地铁站面临雨水倒灌的紧急情况。值班巡视人员发现险情后立即上报，文化旅游区管委会随即发出指令，抢险组、巡视组、警戒救援组、物资保障组、通讯联络组等迅速集结就位，按照事先拟定的应急预案，分工明确、有条不紊地进行应急抢险。

保证人民群众的生命财产安全、保障园区环球主题公园及配套基础设施道路、管廊等各项目汛期平稳顺利建设是文化旅游区的重要使命，管委会第一时间意识到了防汛工作的严峻性，从3月22日起，在一手抓疫情防控，一手抓复工复产的同时，全面分析2020年防汛工作形势，充分考虑各种影响因素，超前谋划，提前部署。4月2日，组织园区建设单位、施工单位召开防汛工作动员部署大会，提前进入了防汛备战状态。4月19日以来，文化旅游区管委会联合乡镇、行业主管部门和建设单位、施工单位，多次组织防汛拉练检查工作，排查安全隐患，监督重点区域工程如期完工，打好防汛“主动战”。

建工国通公司作为此次防汛演练的承办单位，面对必须在入汛之前完成桥梁下部结构并清通河道的严峻形势，重新制定了13座桥的施工计划，严格按照时间节点，在5月底前顺利完成河道的清障工作。同时，建工国通公司坚持“抓重点、攻难点、抢节点”的原则，全面梳理6个排水关键节点，集中力量突击施工，保证了园区汛期排水的畅通，为整个文化旅游区平安度汛提供了有力保障。

为深入了解文化旅游区防汛工作进展，人民网财经于近期采访通州文化旅游区管委会党组成员、副主任张宝国与北京建工国通建设工程有限责任公司副总经理齐康，详细询问了通州文化旅游区的防汛方案与现阶段需要攻克的难点，并针对环球度假区项目的工作进度进行了采访。

张宝国表示，管委会对防汛工作一直高度重视，从3月份开始便多次组织会议部署防汛工作方案，明确各单位责任分工，摸排园区防汛风险点，并形成台账。目前，所有涉河工程风险点已于6月1日前完成清障。

作为文化旅游区的重点建设项目，环球度假区周边的配套市政基础设施建设一直广受百姓关注。关于环球度假区地铁站的安全防汛工作，张宝国告诉记者：“环球度假区站作为园区最低点，是防汛工作需要特别关注的高风险点。如果在设备设施启动运营之后出现防汛问题，所造成的损失和影响将是巨大的。”

因此，本次防汛演练的地点设于环球度假区站，并对雷暴等极端天气进行全方位细节模拟。张宝国介绍，本次演练作为2020年首次大型防汛演练，除了涉及多个建设运营团队，还邀请了专家对现场情况进行点评，在考察各部门应急反应与团队协作能力的同时，及时听取专家意见并对方案进行完善。

谈到参加本次演练的具体团队，张宝国介绍了文化旅游区环球项目应急抢险救援队。他告诉记者：“抢险救援队是一个包含防汛、防火等多项风险救援在内的综合性团队，除了参与本次大型防汛演练，他们也会在平时参与小型演练。他们由专业人员组成，长期致力于园区安全保卫与抢险救援工作，拥有移动泵车等专业设备，保证能够在第一时间对危机作出响应。”

雨季的来临使防汛工作在近期成为重中之重。防汛工作实施中所投入的大量人力与物力是否会影响文旅区项目建设进程？能够做到建设工作与防汛工作的有效协调？对此，负责文旅区外线排水系统的建工国通公司副总经理齐康表示：“防汛工作与建设工作是相辅相成的，防汛工作做好了，可以对建设工作起到极大的推进作用。”

齐康告诉记者：“举个例子，如果汛期前能够完成所涉及桥梁的下部结构，那么河道清障工作就可以得到保障，这是建设工作对防汛工作的促进；如果防汛工作没有做好，那么建设工作只能在汛期结束之后开始赶工。”

即便面临着高强度的防汛工作与疫情防控工作，文化旅游区仍然按照环球主题公园开园时间不变、各项任务指标不减的目标要求，统筹推进各项工作。谈到当前的工作压力，张宝国与齐康同时表示，文旅区的工作量是巨大的，管委会与相关单位不仅需要在防汛工作上投入大量时间精力，在周边道路、桥梁、地下综合管廊等基础设施建设方面也有较多的工作亟待完成。

谈到环球度假区对周边地区带来的积极影响，张宝国告诉记者：“环球度假区的建成，将会创造近上万个工作岗位，为通州区百姓带来许多新的就业机会。除此之外，度假区的建成和投入使用也会带动周边餐饮、住宿、娱乐等多种产业发展。”

最后，张宝国表示，通州文化旅游区环球项目对带动经济和文化旅游产业将产生不可忽视的影响。管委会也深知公众对环球度假区的期望，因此，在保证建设进度的前提下，“攻难点，抢节点”，做好防汛保障工作，营造安全有序的园区建设环境，是管委会和相关建设单位的共同目标。（实习生金雨思）

(责编：毕磊、夏晓伦)