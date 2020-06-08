财政部：积极的财政政策要大力提质增效 确保资金直达民生

人民网北京6月8日电 （任妍）记者从财政部获悉，全国财政厅（局）长座谈会今日在京召开，会议强调，财政资金分配要突出重点、提质增效。今年积极的财政政策资金规模和力度大，要把准方向，聚焦贯彻落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、产业转型升级等党中央重大决策部署，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，集中发力。

会议强调指出，财政部门要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强贯彻落实习近平总书记重要讲话和全国两会精神的自觉性和坚定性，主动将财政工作放到党和国家事业发展大局中去思考、去谋划，不断强化责任担当，积极发挥财政职能作用，为完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会贡献力量。要坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作。适当提高赤字率,明确发出积极信号。增加政府投资，对冲经济下行压力。加大减税降费力度，对冲企业经营困难。加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力。加强预算平衡，对冲疫情减收影响。坚决落实减税降费政策，盘活存量资金资源资产，加强预算执行管理，确保财政政策和资金尽快见到实效，发挥好稳定经济增长的关键作用。

会议强调，财政资金分配要突出重点、提质增效。今年积极的财政政策资金规模和力度大，要把准方向，聚焦贯彻落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、产业转型升级等党中央重大决策部署，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，集中发力。要切实加强财政资金管理，一笔一笔审批，全程跟踪监控，坚决防止项目一批了之、资金一拨了之，杜绝“萝卜快了不洗泥”现象，切实提高资金使用效益。

会议要求，建立资金直达基层直达民生的机制，推动财税政策措施尽快落地见效。各级财政部门要紧紧围绕中央决策部署狠抓落实，把宝贵的财政资金用到最困难的地方、最急需的领域。要用好直达资金，确保今年中央财政安排的直达资金直接惠企利民，全部落到企业特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上。要严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监督和重点监控，坚决杜绝截留挪用，对存在问题严肃问责。

会议强调，财政部门要认真贯彻政府过紧日子的要求，严格压减一般性支出。中央部门带头过紧日子，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。地方各级政府要大力压减一般性支出。严把支出预算关口，大力压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准。除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。要通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到花钱要问效，无效要问责。在大力压减一般性支出的同时，切实保障好脱贫攻坚等重点领域支出，为全面建成小康社会提供有力保障。

会议指出，要切实兜牢基层“三保”底线，确保不出问题。一是多渠道安排资金。中央财政通过采取新增财政赤字、发行抗疫特别国债、大力压减中央本级支出等措施，加大对地方财力支持。中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增加9500亿元、增长12.8%，增量和增幅都是近年来最高的，并重点向中西部和困难地区倾斜。其中，县级基本财力保障机制奖补资金增长10%、均衡性转移支付增长10%、老少边穷地区转移支付增长12.4%。二是优化资金管理方式。压实保障责任、阶段性提高地方财政资金留用比例、加快下达转移支付预算，确保资金下沉到基层。三是加强监测督导和库款调度。完善“中央到省、省到市县”的监控机制，及时跟踪监测各级库款情况，按日实施县级工资保障监测预警，逐月实施地方基层财政库款保障情况通报，层层压实责任，切实保障基层“三保”支出需要。省级财政要切实担负起主体责任，统筹中央转移支付和省级自有资金，加大财力下沉力度，对县级的转移支付规模只能增、不能减，确保县级财力不低于上年水平。县级财政要全面落实保障责任，坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序。

会议强调，要加快政府债券发行使用，坚持“资金跟着项目走”的原则，将专项债券资金主要用于中央确定的重点领域、重大战略项目，带动民间投资，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。严格专项债券项目合规性审核和风险把控。管好用好抗疫特别国债资金。

会议要求，始终树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，在当前复杂形势下高度重视防范债务风险工作，强化违法违规举债责任追究，不能因为应对疫情就不重视债务风险，不能因为财政困难就违规举债制造新的风险，绝不为解决短期问题而留下后遗症，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(责编：任妍、孙阳)