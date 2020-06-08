多益网络：加强网络安全人才培养 助推互联网安全规范化

随着全球互联网的发展以及电脑、智能手机、平板电脑等电子设备的更新换代，全球游戏市场迅速崛起，网络游戏载体、类型不断丰富，游戏品质不断提高。与此同时，互联网应用安全与用户信息保护问题也日益突出。作为互联网产业的核心一环，在整个游戏行业，如何加强网络安全人才培养、助推互联网安全规范显得极为迫切。

互联网应用安全再成重要议题，用户隐私政策有待规范

日前，在由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网应用安全发展峰会上，多益网络副总裁王如洁表示：“从全球来看，隐私保护普遍存在一种有原则却缺乏规则的状态：有原则是指大家都认为用户的隐私应该得到保护；缺乏规则指的是缺乏详细指导，以便界定哪些用户隐私属于被保护的范畴。”王如洁建议从以下三个方面来规范用户隐私问题：首先，手机自带系统合理设置系统权限；其次、企业内部管理上加强技术人员意识水平，提高同理心；第三、切实保障用户知情权。

信息安全是关键，网络人才培养需跟上

随着网络游戏市场规模的迅速扩大，以及新一代信息技术的加快落地，网络安全必然迎来新课题和更加严峻的挑战。“信息安全是游戏行业可持续发展的关键，但网络安全人才的培养一样重要。”王如洁在会上指出。

据悉，多益网络早已组建起专业的信息安全团队，分阶段加强网络安全建设，并积极携手各界共同探索网络安全人才培育新模式，促进网络安全事业发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)