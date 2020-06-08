财政部部长“划重点”：多层面加力提效实施积极财政

人民网北京6月8日电 （任妍）疫情冲击给我国经济社会发展带来的挑战前所未有。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，是党中央针对当前新形势作出的重大决策。在今日举办的全国财政厅（局）长座谈会上，财政部部长刘昆指出，当前的困难形势下，围绕实现经济稳定增长、落实“六稳”“六保”要求，对财政政策寄予厚望。我们要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化责任担当，积极发挥财政职能作用，为完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会贡献力量。

一个“信号”四个“对冲” 助推积极财政提质增效

积极的财政政策要更加积极有为，真正发挥稳定经济的关键作用。刘昆指出，今年积极的财政政策措施主要概括为：一个“信号”，做好四个“对冲”。

首先，适当提高赤字率,明确发出积极信号。刘昆表示，在特殊时期采取特殊举措，将赤字率从2.8％提高至3.6％以上，财政赤字规模比去年增加1万亿元，积极对冲疫情造成的减收增支影响，稳定并提振市场信心。

第二，增加政府投资，对冲经济下行压力。安排地方政府新增专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，按照“资金跟着项目走”的原则，分配给地方统筹使用，重点投向国家支持的、有资产收益保障的基础设施建设项目。发行抗疫特别国债1万亿元。加大各类结转结存资金盘活使用力度，多渠道努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口。

第三，加大减税降费力度，对冲企业经营困难。强化阶段性政策，与制度性安排相结合，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，预计全年为市场主体新增减负将超过2.5万亿元。

第四，加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力。新增加的财政赤字和抗疫特别国债全部安排给地方，不折不扣用在落实“六保”任务和减税降费等方面。建立特殊转移支付机制，加大对地方财力的支持力度。

第五，加强预算平衡，对冲疫情减收影响。力求在执行中通过经济增长解决减收问题，在压减中央本级支出的同时，加大对地方转移支付力度，促进实现收支平衡。

做好“减法”节用裕民 切实保障脱贫攻坚等重点领域

政府过紧日子，目的是让人民群众过好日子，这是长期的方针政策，并不是短期的应对措施。刘昆指出，在当前应对疫情冲击的特殊时期，财政收支形势严峻程度前所未有，过紧日子具有更为重要的现实意义。

“一是不该花的钱一分不花，二是让每一分钱花到最需要的地方，三是让每一分钱花出最好的效果。”刘昆表示，各级政府要通过政府支出主动做“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，政府节约的开支，全部优先保障“六稳”“六保”等重点支出，把有限、宝贵的资金用在刀刃上，实现惠企利民，激发市场活力。

脱贫是全面小康的重中之重，如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，是党中央向全国人民作出的庄严承诺。对此，刘昆特别强调，在大力压减一般性支出的同时，要切实保障好脱贫攻坚等重点领域支出，全力支持脱贫攻坚决战决胜、全面收官。

刘昆表示，今年中央财政仍继续加大财政扶贫投入力度，安排补助地方专项扶贫资金1461亿元，连续五年每年增加200亿元，并通过中央财政结转资金再一次性增加300亿元，财力分配进一步向“三区三州”等深度贫困地区、挂牌督战地区和受疫情影响较重的地区倾斜。

切实兜牢基层“三保”底线 确保资金直达基层、民生

保基本民生、保工资、保运转关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。做好基层“三保”工作是稳定我国经济持续健康发展的关键所在。

“兜牢基层‘三保’底线是今年财政工作的硬任务。”刘昆指出，为缓解基层“三保”压力，财政部将从三个层面着手增强基层“三保”能力。

一是多渠道安排资金，积极保障地方财政“三保”财力。

二是完善资金管理方式，确保财力下沉基层。

三是加强监测督导和库款调度，切实保障基层“三保”支出需要。

除此之外，今年《政府工作报告》明确要求，增加财政赤字、发行特别国债共2万亿元，这些资金要全部转给地方，直达市县基层、直接惠企利民。对此，刘昆强调，资金使用“一竿子插到底”，是宏观调控方式的创新，也对财政资金管理提出了新的更高要求。各地在执行中要严格落实相关资金管理规定，更加注重帮扶企业，更加注重发挥市场力量，稳住经济基本盘。完善相关转移支付分配程序。

加快政府债券发行使用 底线思维防范债务风险

据悉，今年政府债券资金达到8.51万亿元，比上年增加3.6万亿元。如此大幅度增加政府债券规模前所未有，也是当前形势下的一项特殊安排。前期，财政部按程序分四批提前下达2020年新增债券额度28480亿元，包括一般债务额度5580亿元和专项债务额度22900亿元。

对此，刘昆指出，各地要进一步完善管理机制，均衡发债时间，做好债券发行使用各项工作。不仅要积极发挥专项债券对经济的拉动作用，还要管好用好抗疫特别国债资金，切实提高资金效益。

与此同时，在当前复杂形势下，防范债务风险工作不容忽视。刘昆特别强调，各地仍要将遏制隐性债务增量、稳妥化解隐性债务存量作为地方政府债务管理工作的重中之重，始终树立风险意识和底线思维，在保持总体可控条件下，切实做好防范化解地方政府隐性债务风险工作。

除此之外，刘昆表示 ，各地要落实好地方政府隐性债务问责办法，发现一起、查处一起、问责一起，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(责编：任妍、孙阳)