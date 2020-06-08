吸纳河南高校优秀人才 跟谁学助力中原教育高速发展

6月6日，恰逢在线教育机构跟谁学上市一周年，跟谁学旗下品牌高途课堂郑州中心挂牌仪式在郑州经开区举行。
近年来，郑州市围绕经济发展、产业转型“谋篇布局”，大力推进大数据、5G、人工智能、智能终端等产业集群建设，成为推动全市经济高质量发展的新动力。跟谁学中原区域总部项目落地郑州经开区，旨在打造河南“互联网+教育”线上线下融合发展新业态，践行互联网科技与教育领域相结合的教育形式，推动小初高互联网教育进程。郑州经开区人大工委副主任赵凯指出，下一步，经开区各相关部门要打破常规、主动服务，全力推进，为项目建设提供更优质的服务，争取中原区域总部项目早日建成投入使用，尽快形成规模，办出特色，使其真正成为经开区经济发展的一个新亮点。
跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东介绍，高途课堂是跟谁学核心业务品牌之一，高途课堂郑州中心也是跟谁学第一家京外的运营中心，对跟谁学有着特别的意义。目前，跟谁学已在郑州购置办公大楼，也代表了跟谁学与高途课堂看好郑州长远前景，并将立足郑州长期发展的重要决心。
仪式上，高途课堂总经理刘威代表跟谁学与高途课堂对经开区给予的大力支持表示由衷的感谢，并免费赠送价值100万元的正价课程。刘威表示，期望将优质的课程与服务带给那些奋斗在疫情一线守护广大人民群众的医护人员子女，以及贫困家庭子女。同时，高途课堂各年级学科的资深主讲名师后续也以季度为单位与经开区在职教师开展专项联合教研活动，共同为经开区教育教学质量添砖加瓦！
此外，高途课堂与河南大学、郑州师范学院、南阳师范学院等高校共同签约共建“大学生就业创业基地”、“大学生校企合作实习基地”，将为河南优秀大学生提供大量优质就业岗位。
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