长三角示范区共建人才合作新机制

本报上海6月8日电 （记者巨云鹏）8日，在上海市青浦区人才大会上，同属长三角生态绿色一体化发展示范区的江苏苏州吴江区、浙江嘉兴嘉善县和青浦区共同针对人才服务战略合作达成框架协议。

根据协议，三地将聚焦人才项目对接、人才引育共推、人才服务共享、人才平台共建等人才发展重点领域，构建和形成示范区人才资源共享、政策协调、制度衔接、服务贯通的合作新机制。

探索示范区内工作经历互认。在部分专业技术领域探索实行统一的评价标准和方式。示范区内工作经历视作专业技术人员职称评审的基层工作经历。

探索职业技能等级的联合认定。探索组建示范区职业技能等级联合评审委员会，进一步打破户籍、地域等制约，畅通申报渠道，以职业能力为核心制定标准，开展联合评审并颁发示范区通用证书。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 07 版）

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