直播带货将有新规 将于7月发布执行

本报北京6月8日电 （记者杜海涛）经考察调研和深入研究，中国商业联合会近期发布通知，要求由该会下属媒体购物专业委员会牵头起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准。这是行业内首部全国性标准，将于7月发布执行。
据商务部统计，今年一季度，全国电商直播超过400万场，网络零售对消费的促进作用进一步提升。“直播带货”既有电视购物的节目形式，也有网络购物的邀约信息，还有广告代言的表现存在，产业链条比较复杂，网络主播、内容发布平台、产品供应企业等相关参与者缺乏明确的管理标准和监管机制。
据介绍，通过制定实施两项标准，有利于引领和规范我国直播购物和网络购物行业的发展方向，杜绝直播行业乱象、重塑行业生态，提升新零售行业的技术管理水平，维护广大消费者利益。
《 人民日报 》（ 2020年06月09日 06 版）
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