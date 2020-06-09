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直播带货将有新规 将于7月发布执行

2020年06月09日07:41  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月8日电  （记者杜海涛）经考察调研和深入研究，中国商业联合会近期发布通知，要求由该会下属媒体购物专业委员会牵头起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准。这是行业内首部全国性标准，将于7月发布执行。

　　据商务部统计，今年一季度，全国电商直播超过400万场，网络零售对消费的促进作用进一步提升。“直播带货”既有电视购物的节目形式，也有网络购物的邀约信息，还有广告代言的表现存在，产业链条比较复杂，网络主播、内容发布平台、产品供应企业等相关参与者缺乏明确的管理标准和监管机制。

　　据介绍，通过制定实施两项标准，有利于引领和规范我国直播购物和网络购物行业的发展方向，杜绝直播行业乱象、重塑行业生态，提升新零售行业的技术管理水平，维护广大消费者利益。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 06 版）

(责编：李栋、值班)
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