海南自贸港怎么建？多部委划路线图

“今年内将制定跨境服务贸易负面清单。这将是海南自由贸易港制度集成创新的一个亮点，也将是中国跨境服务贸易的第一张负面清单。”6月8日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上透露。

《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案》）日前正式公布，提出到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化、便利化制度安排。对服务贸易，实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化、便利化政策举措。

“在推进方面，总体可以分为打基础和全面推进两个阶段。” 国家发改委副主任林念修表示，第一个阶段，从现在到2025年以前，突出贸易投资自由化、便利化，在有效监管的基础上，有序推进开放进程，适时启动全岛封关运作。

跨境服贸负面清单

林念修介绍，《方案》的主要内容可以概括为“6+1+4”。“6”就是贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动。围绕这6个方面，《方案》作出了一系列制度安排。

“贸易自由化、便利化是全世界先进的自由贸易港的基本特征。”王受文表示，贸易的自由化、便利化也是海南自由贸易港制度设计的重点。

具体而言，在贸易自由化方面，对货物贸易实行以“零关税”为基本特征的自由化、便利化制度安排。在制度设计上，海南自由贸易港将制定征税商品目录，在商品目录之外的产品进入自由贸易港，实行“零关税”。

对于服务贸易，将实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化、便利化一系列政策举措。王受文介绍：“服务贸易有四种形态，其中跨境交付、境外消费和自然人移动叫作跨境服务贸易。对跨境服务贸易的这三种形态，我们要制定跨境服务贸易负面清单，在这个负面清单之外，这三种形态的服务贸易将是自由准入的。”这张跨境服务贸易负面清单将在今年内制定。这将是海南自由贸易港制度集成创新的一个亮点，也将是中国跨境服务贸易的第一张负面清单。

王受文提到，服务贸易的另外一种形态即商业存在，就是在当地提供服务，进入需要准许经营。准营涉及到资格标准，下一步也将在这方面做进一步的规范，使之建立商业存在也可自由便利。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍谈到，从目标实施上来看，自贸港则更注重制度型开放，分步骤进行。比如《方案》里“制度”两个字出现了70次，可见制度的完善是非常重要的内容，也是着力点。

税制简并优化

除了年内制定首张跨境服务贸易的负面清单，在建设的第一阶段，海南自由贸易港还将建立“一负三正”的清单。在制定四张清单时会重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业。

海南省人民政府省长沈晓明解释称，在全岛封关之前，也设定了四类物品通过清单管理免关税。包括生产资料、原辅料、交通工具和岛内居民的消费品。例如进口游艇税收的成本大概能够降低38%，本来1000万元进口一条游艇，需要缴纳380万元的税，但是如果在海南买一条1000万元的进口游艇，就不需要缴纳380万元的税。

值得一提的是，财政部副部长邹加怡介绍，海南也将在这一阶段大幅放宽离岛免税购物政策，免税购物的额度从现在的每人每年3万元提升到每人每年10万元，并且在现行38类商品的基础上进一步扩大免税商品种类，并发展会展经济，研究出台对国家级展会的境外展品在展期内进口和销售的免税政策。

沈晓明也表示，关于所得税的税率，从现在开始到2025年，海南对符合条件的企业和个人减免所得税。比如，对注册在海南自贸港并实质运行的鼓励类的产业企业，减按15%征收企业所得税；对在海南自贸港工作的高端和紧缺人才，如果他们在海南岛内待满183天，他们个人所得税实际税负超过15%的部分也将免征。

海南居民杨女士告诉北京商报记者，对于海南本地居民来说，最先感受到的就是就业机会明显增多，尤其是在一些高新技术产业上，很多企业都来到海南投资了，而且能享受到很多税收上的优惠。对于旅游业发达的海南来说，离岛免税购物政策也是进一步鼓励游客消费。“像代购之类的肯定也会增多，不过具体也得看之后进一步细化的规定。”

赵萍也告诉北京商报记者：“所得税的减少，对于企业和人才来说都是有很大的吸引力，可以说是一下子跃居全国前列。税收政策之外，对企业来说，最重要的是海南自贸港将最大程度提供便利化，同时也防范了系统性风险。比如除了负面清单货物都可以零关税，而且可以在全岛自由选择存放地，贸易便利化程度是非常高的。”

待条件成熟，于2025年实施全岛封关运作之后到2035年之前，即第二阶段，海南主要是全面推进自由贸易港政策落地见效。

例如，在简并税制的基础上，对进口征税商品目录以外的所有进口商品免征进口关税，即实现“零关税”的最终制度安排。

同时，各级将进一步优化完善开放政策和相关制度安排，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动，基本形成完备的法律法规体系、现代产业体系和现代化社会治理体系，打造我国开放型经济新高地。

资金汇兑100%事后核查

“要素的自由流动是高水平自由贸易港的基本特征，其中资金的自由流动是最基本和最核心的要素流动，是贸易和投资自由化和便利化的基础条件。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜谈道，跨境资金流动管理政策是海南自由贸易港建设中最重要也是最核心的金融政策。在海南自由贸易港的建设过程中，金融政策的设计与推进也值得关注。

据了解，在跨境贸易方面，我国经常项目的资金汇兑已经完全开放，因而在海南自由贸易港货物贸易、服务贸易的资金汇兑要实现高度的便利化，商业银行所进行的真实性审核，将全面从事前审查转向事后核查。

同时，海南自由贸易港也将完善新的跨境贸易形态，比如离岸贸易、转口贸易的跨境收支的管理政策。建设便利跨国公司全球结算中心运行的政策环境。在跨境直接投资方面，全面落实准入前国民待遇+负面清单的外商投资管理制度，探索适用市场需求新形态的跨境直接投资，在海南自由贸易港内试行QFLP（合格境外有限合伙人）和QDLP（合格的境内有限合伙人）的两项制度。

在跨境融资政策方面，海南将建立新的跨境融资体制，试点合并交易环节的跨境融资政策管理框架，逐步实现市场主体自主的跨境融资。同时探索扩大海南居民个人用汇自主权。考虑到金融开放政策有很强的外溢性，需要以现有的本外币账户和自由贸易账户为基础，建立资金“电子围网”，构建海南金融对外开放的基础平台。

而为了构筑海南自由贸易港建设的金融风险防控体系，海南下一步也将建设跨境资本流动的监测预警和评估体系，宏观审慎管理体系，建设反洗钱、反恐怖融资、反逃税的审查机制。

此外，在当日发布会上，林念修还回应了海南自由贸易港与香港的区别，他提到，二者定位不同，重点发展产业也不同，互补大于竞争，不会对香港造成冲击。下一步，在海南建设自由贸易港进程中，也将进一步加强与粤港澳大湾区的联动发展。

(责编：李栋、值班)