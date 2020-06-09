民航局：去年全国航班平均延误14分钟

本报讯（记者 潘福达）民航局官网昨天发布《2019年民航行业发展统计公报》，数据显示，2019年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量3.52亿人次，比上年增长6.9%；2019年，全国客运航班平均延误时间为14分钟，同比减少1分钟。
截至2019年底，我国共有颁证运输机场238个。2019年新增机场有北京大兴国际机场、巴中恩阳机场、重庆巫山机场、甘孜格萨尔机场。据统计，全国民航运输机场去年共完成起降架次1166.05万架次，比上年增长5.2%，其中运输架次986.82万架次，比上年增长5.3%。
2019年，年旅客吞吐量100万人次以上的运输机场106个，其中北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的22.4%，比上年降低0.9个百分点。
服务质量方面，截至2019年底，229个机场和主要航空公司可实现“无纸化”出行；37家客流千万级机场国内旅客平均自助值机比例达71.6%；8家航空公司、29家机场开展跨航司行李直挂试点；15家航空公司410架飞机为旅客提供客舱网络服务，其中9家航空公司202架飞机实现地空互联，为805万次旅客提供了空中接入互联网服务。
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