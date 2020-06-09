主动退市第一股重返A股 首日大涨85.24%

6月8日，“A股主动退市第一股”ST国重装重新上市，截至当天收盘，ST国重装收报6.15元/股，上涨85.24%，全天成交额达到10.32亿元，换手率达29.15%。

公开资料显示，国机重装前身二重重装于2010年2月在上交所上市，因受行业、自身运营等多方面因素综合影响，2011年至2014年出现连续亏损，公司股票于2015年5月实施主动退市。这是2014年退市制度改革后首例主动退市案例。2015年5月21日，二重重装从上交所摘牌，并于同年7月20日在股转系统挂牌转让。退市后，该公司实施了司法重整、资产重组、定向发行引入战略投资者以及其他各项改革与调整措施，于2016年实现扭亏脱困。2018年2月，公司完成了对控股股东国机集团下属重型装备板块优质资产中国重机和中国重型院的并购重组，二重重装更名为国机重装。2020年3月13日，上交所宣布，同意国机重装重新上市。

稍早之前，为了减少交易阻力和不必要的干预，增强市场流动性，保障重新上市股票的充分交易，上交所还修订发布了《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》，调整完善了沪市退市股票重新上市首日的盘中临时停牌及申报价格限制措施，经调整后的相关措施与科创板新股上市后前五个交易日无价格涨跌幅限制期间的相关做法保持一致。

在国机重装重返A股的同时，中国资本市场的退市常态化也正在快速推进，6月8日，*ST大化B收报0.074元/股，连续20个交易日低于1元人民币，这也标志着*ST大化B成为继东沣B退后，第二家因触发面值退市条件而强制退市的纯B股上市公司。今年以来，已有华锐风电、盛运环保等多家上市公司先后因收盘价连续20个交易日低于面值启动强制退市程序。WIND统计数据则显示，截至6月8日收盘，在当日有交易的A股中，共有98家上市公司的股价低于2元，包括*ST中天等八家公司的股价则低于1元，正处于面值退市的边缘。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，注册制改革消除行政管制，尊重市场决定，简化IPO审核程序，极大地缩短了IPO排队周期，它不仅提高了IPO效率，而且极大地降低了IPO的成本和身价，使得IPO更包容、更便捷，因此，垃圾股“壳资源”一夜之间变得分文不值，买壳、炒壳、赌壳再也无人问津。

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