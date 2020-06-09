虎牙直播平台免费网课含网游广告 涉事平台下架相关广告

原标题：央视曝光直播平台”免费网课”含网游广告 涉事平台下架相关广告 来源：央视新闻客户端

今天（8日），央视新闻频道报道了部分直播类网络平台在面向未成年人为对象的“网课版块”中存在大量游戏广告的问题，涉事的虎牙直播平台回应称，报道中提及的未成年人消费投诉，平台已核实情况并已做退款处理，目前退款已经完成，对于此事给用户造成的困扰深表歉意。虎牙直播表示，针对报道中提到的大量游戏广告充斥“一起学”板块的问题，平台进行了紧急整改，目前“一起学”版块的广告已下线。

央视新闻对斗鱼直播平台存在类似的情况也进行了披露，记者发现，节目播出后斗鱼直播“教育”版块的网游广告也已经被下架。（总台央视记者 马力）

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