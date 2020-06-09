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首个乡村振兴战略规划实施报告发布 乡村振兴战略实施开局良好

2020年06月09日10:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月9日电（许维娜）据国家发改委官网消息，近日，农业农村部、国家发展改革委会同规划实施协调推进机制27个成员单位编写的《乡村振兴战略规划实施报告（2018—2019年）》出版发布。《报告》显示，两年来，《规划》实施取得积极进展，乡村振兴实现良好开局。

《报告》指出，两年来各地各有关部门把落实《规划》作为重点任务，不断加大工作力度。31个省（区、市）全部建立了实施乡村振兴战略工作领导小组，一级抓一级、五级书记抓乡村振兴的责任体系基本建立。省级乡村振兴战略规划全部出台，大部分市县出台了地方规划或方案，上下衔接的规划体系初步形成。相继制定出台建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系、促进乡村产业振兴、开展农村人居环境整治三年行动、加强和改进乡村治理等意见或方案，乡村振兴的政策框架加快构建。

《报告》显示，《规划》实施稳步推进，战略导向作用得到发挥，各方面重点任务取得显著成效。

其中，脱贫攻坚取得决定性成就，97%的贫困人口实现脱贫，94%的贫困县实现摘帽，贫困发生率降至0.6%，全国农村居民人均可支配收入达到16021元，提前一年实现比2010年翻一番目标，贫困县农村居民人均可支配收入年均增长9.7%，比全国平均水平高2.2个百分点。乡村振兴战略实施取得的成效，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会奠定了坚实基础。

同时，乡村振兴新格局加快构建，城乡布局结构不断完善，乡村生产生活生态空间日趋明晰，村庄分类发展有序推进。现代农业根基进一步巩固，粮食等重要农产品供给保障能力持续增强，全国粮食总产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，2019年农业科技进步贡献率达到59.2%，主要农作物耕种收综合机械化率超过70%。

农业发展方式加快转变，化肥农药使用量保持负增长，秸秆、畜禽粪污利用率分别达到85%、74%，西北地区农膜回收利用率超过80%，农产品质量安全例行监测合格率保持在97%以上。乡村富民产业蓬勃发展，农村一二三产业加快融合，农产品加工转化率接近68%，乡村休闲旅游的游客数量和营业收入大幅增长，农村电商等新产业新业态方兴未艾，乡村产业高质量发展态势逐步显现。

此外，宜居乡村建设步伐加快，具备条件的建制村全部通硬化路，乡村医疗机构和人员“空白点”基本消除，农村低保平均标准提高到5247元/人年，农村人居环境整治持续推进，农村卫生厕所普及率超过60%，90%的村庄开展了清洁行动，美丽乡村展现新的面貌。乡村文化繁荣发展，98%的村制修订村规民约，农村婚丧礼俗改革持续深化，建成54.9万个村综合文化服务中心，优秀乡村文化保护传承力度明显加强，中国农民丰收节成为弘扬农耕文化的金字招牌。

(责编：许维娜、毕磊)
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