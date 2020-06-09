报告称新职业有望成大学生就业首选 月薪过万的占24.6%

中新网上海新闻6月8日电 灵活多元的新业态带动了新职业，以人气颇高的密室为例，已经催生出密室设计师、密室NPC演员、密室音效师等多个新职业品类。教育部数据显示，2020年全国普通高校毕业生高达874万，规模创下历史新高，受疫情的叠加影响，如何解决应届毕业生的就业难题成为社会关注的焦点，而新职业有望成为大学生就业首选。

新青年正在成为新职业的体验者和创造者。美团点评发布的《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，“80后”和“90后”成为新职业从业者的主力军，占比超过90%。其中，“90后”占据半壁江山，“95后”占比超22%，他们大多处于刚毕业或者毕业不久的状态。

在薪资水平上，新职业也匹配大学生的期望值。根据美团点评新职业报告显示，新兴职业从业者月薪过万的占24.6%，5.64%“高薪人才”月薪在两万五以上。90后杨克思拥有美国莱斯大学计算机科学、经济双学位，他归国后创业开设“码趣学院”，成为一名STEM创客指导师，专注发展中国青少年编程教育，而STEM创客指导师的薪水也颇有竞争力，起步月薪在一万元以上。

近日，美团大学发布“新职人成长计划”，旨在提升新职业从业者的专业水平，为生活服务业持续输送优质的新职业人才。“新职业的蓬勃发展见证经济转型升级，美团点评希望通过新职人成长计划形成正向飞轮效应：借助新职业等新就业形态解决大学生就业难题，通过新职业人才的培养推动更高质量就业，激活业态创新活力，带动消费升级，这些升级将进一步推动更多新业态新职业的诞生、成长。”美团点评副总裁毛方表示。

人才是保证新职业发展的源泉和动力，目前，新职业尚处于孕育期和成长期，没有现成的成长路径可以依循，也没有成功的经验可复制。随着各类“新就业形态”脱颖而出，如何顺势而为，补齐短板？数字化时代，如何让生活服务的商户和新兴职业从业者被更多人看到，获得更好的成长？

新职业报告显示，有近五成新职业从业者希望增加职业培训，近七成希望政府应该多鼓励、支持新的就业形态。“我觉得目前我们这类职业比较小众，而相关政策框架性内容较多，没有细化涉及到这一新职业。”电竞顾问发起人陈博诗说。

以休闲玩乐行业为例，在数字经济的发展下孕育了一批新兴职业，美团大学将通过打造专业师资队伍，共建培训课程体系，帮助休闲玩乐行业的新职业从业者、手艺人学习互联网营销知识，提升数字化能力；同时联合中国文化娱乐行业协会共同推进职业技能培训，助力新职人发展，提高职业认同感，加速推动行业转型升级。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)