人民网>>财经

报告称新职业有望成大学生就业首选 月薪过万的占24.6%

2020年06月09日11:31  来源：中国新闻网
 

中新网上海新闻6月8日电 灵活多元的新业态带动了新职业，以人气颇高的密室为例，已经催生出密室设计师、密室NPC演员、密室音效师等多个新职业品类。教育部数据显示，2020年全国普通高校毕业生高达874万，规模创下历史新高，受疫情的叠加影响，如何解决应届毕业生的就业难题成为社会关注的焦点，而新职业有望成为大学生就业首选。

新青年正在成为新职业的体验者和创造者。美团点评发布的《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，“80后”和“90后”成为新职业从业者的主力军，占比超过90%。其中，“90后”占据半壁江山，“95后”占比超22%，他们大多处于刚毕业或者毕业不久的状态。

在薪资水平上，新职业也匹配大学生的期望值。根据美团点评新职业报告显示，新兴职业从业者月薪过万的占24.6%，5.64%“高薪人才”月薪在两万五以上。90后杨克思拥有美国莱斯大学计算机科学、经济双学位，他归国后创业开设“码趣学院”，成为一名STEM创客指导师，专注发展中国青少年编程教育，而STEM创客指导师的薪水也颇有竞争力，起步月薪在一万元以上。

近日，美团大学发布“新职人成长计划”，旨在提升新职业从业者的专业水平，为生活服务业持续输送优质的新职业人才。“新职业的蓬勃发展见证经济转型升级，美团点评希望通过新职人成长计划形成正向飞轮效应：借助新职业等新就业形态解决大学生就业难题，通过新职业人才的培养推动更高质量就业，激活业态创新活力，带动消费升级，这些升级将进一步推动更多新业态新职业的诞生、成长。”美团点评副总裁毛方表示。

人才是保证新职业发展的源泉和动力，目前，新职业尚处于孕育期和成长期，没有现成的成长路径可以依循，也没有成功的经验可复制。随着各类“新就业形态”脱颖而出，如何顺势而为，补齐短板？数字化时代，如何让生活服务的商户和新兴职业从业者被更多人看到，获得更好的成长？

新职业报告显示，有近五成新职业从业者希望增加职业培训，近七成希望政府应该多鼓励、支持新的就业形态。“我觉得目前我们这类职业比较小众，而相关政策框架性内容较多，没有细化涉及到这一新职业。”电竞顾问发起人陈博诗说。

以休闲玩乐行业为例，在数字经济的发展下孕育了一批新兴职业，美团大学将通过打造专业师资队伍，共建培训课程体系，帮助休闲玩乐行业的新职业从业者、手艺人学习互联网营销知识，提升数字化能力；同时联合中国文化娱乐行业协会共同推进职业技能培训，助力新职人发展，提高职业认同感，加速推动行业转型升级。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved