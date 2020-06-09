黄石工业互联网创新发展云上研讨会6月11日召开

以“5G提速新基建 加速工业互联 赋能先行区”为主题的黄石工业互联网创新发展云上研讨会将于6月11日召开，会议旨在落实国家关于推动新基建、工业互联网发展的决策部署，推动黄石工业互联网产业深入发展、融合创新，培育数字经济发展新动能，助力黄石产业重启、经济复苏。
今年3月，中央政治局常务委员会会议作出部署，要加快5G网络、工业互联网、数据中心等新型基础设施建设进度。工信部印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》，提出加快新型基础设施建设，加快工业互联网试点示范推广普及。
黄石是中国现代工业摇篮，发展工业互联网既有深厚产业基础，也是产业转型升级的迫切需要。黄石市一直高度重视工业互联网产业发展，把发展工业互联网、智能制造作为推动经济高质量发展的战略举措，先后出台多项政策措施。与此同时，黄石大力推动企业上云，推进工业互联网应用，鼓励行业龙头、骨干企业开展工业互联网平台建设。疫情期间，黄石在全省率先利用工业互联网助力复工复产，从企业上云到数字化车间以及智能工厂的建设，黄石产业全面开启向数字化转型的新格局。
据了解，本次活动采取线上、线下双线直播的形式开展，多个行业平台联合直播呈现，行业主管部委、黄石市政府、专家智库、领军企业出席交流分享。中国工程院院士邬贺铨将出席并作主旨报告，以及来自中国信通院、工业互联网产业联盟、用友、树根互联、和利时、新兴铸管等行业专家齐聚，为黄石发展建言献策，助力黄石抢抓新基建发展新动能，推动黄石工业互联网创新发展先行区建设。
研讨会由黄石市人民政府、中国工信出版传媒集团联合主办，黄石工业互联网产业技术研究院、信通传媒等承办。（牛广文）
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