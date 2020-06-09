原标题：2020洗碗机消费普及节水公益联盟成立

6月8日，北京商报记者获悉，洗碗机专用洗涤剂品牌finish联合凯度、方太、格兰仕、九阳、美的、松下等洗碗机企业以及中国家电网，与家电零售渠道商国美联合成立了“2020洗碗机消费普及节水公益联盟”。

作为世界上人口最多的国家，我国人均水资源量约2300立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。加强我国水资源的保护以及利用效率方面的工作，是解决我国水资源短缺的必然选择。

据中消协2019年发布的家用洗碗机比较试验报告，洗碗机所消耗的水量要明显少于手洗。其主要原因是，洗碗机进水后采取循环冲刷的方式清洁餐具，通过洗碗机内的滤网过滤洗涤污水、收集污染物；而手洗则往往使用流水清洗，造成了更多的水资源浪费。据统计，如果使用洗碗机，一次餐具洗涤可节约大概30升水。中国有4.3亿家庭，如果每一个中国家庭都使用洗碗机替代手洗，每年节约下来的水相当于全球70亿人一年的饮水量。

中国家用电器协会理事长姜风指出，由于消费者观念和生活习惯方面的差异，过去人们对于洗碗机的认知多为改善型产品，但洗碗机在疫情期间凸显出来的为用户提供更好的健康保障、更好守护家人健康的新的价值，正使其逐渐由少数人追求生活品质的尝鲜阶段产品，向家庭必备的家用电器产品转变。这对于洗碗机的普及来说无疑也是一大利好。

从第三方零售数据看，一季度国内家电市场整体零售额同比下降37%，特别是冰洗空及厨卫电器等大家电产品，均出现较大幅度下滑。然而，一季度洗碗机全渠道零售量依然保持了两位数增长，线上增速更是接近五成，配置率超过10%。

(责编：毕磊、乔雪峰)