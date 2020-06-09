为女性量身定制 莱克发布全新立式吸尘器

原标题：用莱克立式吸尘器，就是轻便

6月8日，以“吸尘器 立式更轻便”为主题的莱克2020新品线上发布会举行。

莱克针对中国女性量身定制了魔洁系列立式吸尘器，吸尘器主体设计在机身的下方，利用四两拨千斤的杠杆原理，再娇小的身材只需二个手指扶着手把,就能轻松推拉，用起来轻便省力。此次发布的新一代魔洁M12 MAX搭载莱克创新550W高效数码电机，续航时间长达80分钟。

传统手持吸尘器，使用时要把最为沉重的主机长时间直接握在手上，不仅重量沉，而且由于手把设计在吸尘器侧面，手腕手臂不能自然下垂，而要弯曲提起来与大臂行成70-90°夹角，这是一种典型的费力杠杆，手上举起一份的重量，大臂肌肉要花费6倍以上的力气，这在人机工程力学上，是不合理的。

如何让家居清洁更加轻便省力，这正是莱克魔洁M12 MAX的努力方向。莱克立式吸尘器在设计之初，就充分研究了推动吸尘器时人体骨骼肌发力范围、肌肉劳损状态，把吸尘器的主体设计在机身的下方，巧妙形成省力杠杆，利用“四两拨千斤”的杠杆原理，再娇小的女性，只需二个手指扶着手把，就能轻松推拉，吸地清洁就像跳舞一样轻松自如，解决了手持吸尘器手感重的问题，使用更轻便。

莱克魔洁M12 MAX立式吸尘器充分考虑用户清洁习惯，吸地时可以“随手立停”，一边吸，一边立起来停下，方便用户随时整理桌面物品。

还可以一键切换成手持模式，随手吸除茶几、沙发上的垃圾物品，配备各种附件就能完成家居全方位清洁。不同于手持吸尘器需要举起沉重的整机，魔洁M12 MAX采用了软管连接方式，无论是书橱还是柜顶，吸尘器提在手里，轻轻松松，使用时间再长也不累，全屋清洁轻松搞定。

魔洁M12 MAX搭载莱克新一代550W无刷数码电机，整机吸入功率高达200AW，比行业水平高出30％。

这颗强劲的“芯”给魔洁M12 MAX带来澎湃吸力，不仅能清洁地板缝隙、地毯深处的灰尘和沙发床铺的尘螨，还能快速彻底擦除地板污垢和宠物脚印，创新防缠毛地刷，吸除头发和宠物毛发不缠绕，家居清洁不留死角。

配备8节大容量日本原产锂电池，最长使用时间达到80分钟，高清LED屏随时掌握机器剩余电量，500平方大房子，也能一次吸净。吸完后靠墙一立，就能充电，无需破坏墙面装修。使用十分简单，既便利又轻松。魔洁M12 MAX吸尘器为中国女性量身定制，使用轻便巧毫不费力，家务清洁“信手拈来”，家居清洁不再累。

(责编：毕磊、夏晓伦)