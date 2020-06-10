国产装备提速重大工程（新视点）

6月初，滇中引水工程香炉山隧洞口，一个个巨大箱体陆续运抵。“等到6月15日最大的几个部件到位，‘云岭号’就可以拼装，7月20日能拼装完毕，到时咱们施工就如虎添翼了！”中铁隧道局滇中引水工程大理I段施工3标项目技术负责人徐鹏祖很是兴奋。

徐鹏祖口中的“云岭号”正是我国自主研发的国内最大直径敞开式硬岩掘进机。它红白两色相间，集刀盘、运渣皮带机、支护、信息传感、物料运输等于一体，直径9.83米，相当于3层楼高；长约220米，相当于8节复兴号高铁车厢的长度；重约2050吨，相当于512头成年大象的重量之和。

“近期‘云岭号’的成功下线，再次刷新了国产硬岩掘进机直径纪录，标志着中国隧道掘进机研发制造高端化水平进一步提升，为滇中引水这样的重大工程如期完工提供了保障。”中铁高新工业公司总经理李建斌说。

滇中引水工程，是我国172项重大水利工程中的标志性工程，也是西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程。工程建成后，可以从水量相对充沛的金沙江干流引水至滇中地区，缓解滇中地区城镇生产生活用水矛盾，改善区内河道和湖泊生态及水环境状况，受益国土面积达3.69万平方公里，惠及人口1112万人。

滇中引水工程大理I段施工3标香炉山隧洞是全线控制性工程。隧洞主线长26.542千米，硬岩掘进机总长度为20.802千米，需要破解“一快两长一超级，三多三高两活跃”的施工难题。“一快”即围岩地质变化快，“两长”即长距离独头施工、长距离连续浅埋暗挖，“一超级”即超级长距离独头通风，“三多”即不良地质多、工艺工法多、技术难题多，“三高”即高地应力、高外水压力、高地震烈度，“两活跃”即活跃的地下水环境、活动的断裂带。

“和传统钻爆法相比，‘云岭号’可以让隧洞施工效率提升3到5倍！”徐鹏祖介绍，面对复杂施工条件，中铁高新提供了高端定制的“云岭号”。针对软岩大变形、断层破碎带、涌水突泥等地质条件，研发团队对“云岭号”进行了精准设计，并配置了超前地质预报、有害气体检测、应急避险舱等多种功能，可解决施工中可能发生的“岩爆、突泥、涌水”等难题。

中国中铁党委书记、董事长张宗言介绍，我国自主研发的硬岩掘进机不仅在水利工程中担当先锋，也能在煤矿巷道开拓中挑大梁。

不久前，世界首台矿用小转弯全断面硬岩掘进机——“中铁819号”正式下线，投入贵州四季春煤矿的巷道施工。近年来，低下的煤矿巷道开拓效率制约了煤矿产能的提升。为进一步提升煤矿瓦斯抽采巷道的开拓效率与施工安全性，贵州贵能公司与中铁装备多次联合攻关，针对四季春煤矿煤瓦斯含量高、巷道转弯半径小、起伏坡度大、下井尺寸与重量严重受限等工程难点，研制了“中铁819号”矿用硬岩掘进机。

“重大工程给了国产重大装备实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的舞台。我们的盾构掘进装备产销量已连续三年世界第一，在重大工程中叫响了‘中国品牌’。”张宗言说。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)