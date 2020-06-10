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给出口转内销加把劲（市场漫步）

齐志明

2020年06月10日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　我国拥有14亿人口规模的大市场，消费需求旺盛、消费升级加快，外贸企业转身搞内销，有充足的市场空间。但内销、外销是两个市场体系，转型需要政府部门和企业自身齐发力

　　

　　日前，广东某专业生产刀剪的外贸代工企业入驻阿里平台，一场线上营销内购会下来，公司主打的6套产品销售额突破20万元。在疫情来袭、出口受阻的情况下，良好的内销销售业绩不仅缓解了外贸企业的经营困难，也为国内消费者提供了更加多样的选择。

　　我国拥有14亿人口规模的大市场，消费需求旺盛、消费升级加快，外贸企业转身搞内销，有充足的市场空间。商务部数据显示，4月份出口企业内销额增长17%。这说明，优质的外贸产品受到国内消费者的欢迎，出口转内销还有很大潜力可挖。

　　但也要看到，出口转内销并非一蹴而就、轻而易举之事。传统外贸企业通常遵循订单生产模式，按照国外的订单需求来组织生产和物流体系，但在内销市场上，往往是另一套做法与规则。是否转得了？能否转得快？如何转得好？这是摆在一般贸易与加工贸易企业面前的必答题。外贸企业在拓展内销市场时，需要按照国内需求进行调整改造，生产设备、人才和管理都要进行相应调整。一些代工企业产品的设计、技术、款式属于国外客户，在国内销售还需要取得知识产权授权。

　　转型不易，需要政府部门和企业自身齐发力，瞄准主要问题，有针对性地拿出解决方案，在政策支持、机制转换、平台赋能等方面加把劲。

　　这把劲，来自政策支持加力。暂免征收加工贸易货物内销缓税利息，将内销选择性征收关税政策试点扩大到所有综合保税区，帮助降低企业内销成本、加大内销支持力度、用好产销对接平台、拓宽线上合作渠道、推出外贸企业产品专区……目前，财政、商务、海关、税务等部门和各地方都已出台不少支持政策，未来除了根据实际情况出台更多“输血”举措外，更要不折不扣地落实落地有关措施，让企业在加快标准转换应用、享受减税降费、取得更大信贷支持等方面有真真切切的获得感。

　　这把劲，来自企业自身努力。不论是出口还是内销，核心竞争力是关键。练好了“内功”，有了核心竞争力，走遍天下都不怕。相关企业要坚持创新为要，创口碑、树品牌，积极主动适应新的环境，加快业务转型升级，实现内生性地“造血”。

　　这把劲，还来自产销衔接添力。开拓新市场、塑造新品牌，是外贸企业转型成功的关键所在。要完成这一跨越，就要借助现代营销手段，特别要与拥有丰富消费数据的电商平台展开合作，用好个性定制、直播带货、社交电商等新营销手段，努力产出更多适应市场变化、受到消费者欢迎的好产品。

　　在各方共同努力下，外贸企业出口转内销这篇大文章，一定能书写得更精彩。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月10日 19 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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