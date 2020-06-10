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"码"上经济迸发新活力 中国的二维码应用占全球九成以上

本报记者 叶 子

2020年06月10日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　广州长隆野生动物世界恢复开放，实施线上预约、健康登记、体温监测等多项管理措施。图为工作人员在门口指引游客出示健康码。
　　新华社记者 刘大伟摄

　　日前，河南省郑州市统一上线公共交通及商超健康扫码系统。图为市民在郑州一家超市门口扫码。
　　新华社记者 李 安摄

　　从扫码购物到“码”上创业、从城市“码”上出行到农村“码”上卖货、从企业“码”上平台化经营到政府治理的“码”上化……小小二维码让连接更便捷、让科技更普惠。

　　　　　

　　日常生活更便利

　　乘公交没带零钱怎么办？出示乘车码，“码”上出发。

　　防疫期间居家复工，多人开会怎么开？扫码进入线上会议室，“码”上开会，畅所欲言。

　　大闸蟹、花生油、五常大米、矿泉水……购物不知道辨别真伪怎么办？扫码获取从生产、加工到运输的每一步信息，“码”上安全。

　　如今，二维码已经在移动支付、证件管理、电子票务、资讯阅读、生产管理、食品溯源、物流追踪、餐饮服务等众多领域得到广泛应用。中关村工信二维码技术研究院院长张超表示，中国已成为二维码应用最广泛的国家，中国二维码应用占全球九成以上。

　　近日，清华大学中国经济社会数据研究中心与腾讯联合发布的《2020码上经济战疫报告》显示，2020年第一季度，“码”上经济交易额同比增加25.86%，1月23日至5月6日，政企个人总用码量达1400亿次，人均节约耗时29.2小时。

　　中国科学院科技战略咨询研究院研究员吴静认为，二维码生态作为数字经济中现实世界与虚拟世界的连接器，是线上线下融合的关键入口，它让商业连接成本更低，价值增值通道更畅通，将成为未来经济社会数字化全面转型的重要赋能途径之一。

　　催生经济新业态

　　“码”上经济适应了数字化时代的需求，其经济带动作用不容小觑。有专家表示，从产业链的角度讲，它最起码是万亿级的产业。腾讯的报告表明，2019年，微信生态带来的“码”上经济规模达到8.58万亿元，微信带动“码”上经济创造就业机会2601万个。

　　互联网时代，“码”是线上与线下连接的关键信息和服务入口。疫情发生后，通过微信社群、小程序、零售外卖到家业务等数字化运营工具，大量中小微企业、商户等实现线上运营，找到了全新的营收增长点，“码”上经济“低成本、低门槛、快部署”的优势凸显。另一方面，“无接触”服务需求促使线上企业服务形式数字化改造，在线医疗、在线教育、在线办公等新业态的快速兴起和普及，充分体现了“码”上经济场景建设的能力。

　　“码”上经济的发展还将激发对新基建的需求。调查显示，超过一半的企业反映未来将增加使用大数据技术，其后依次是物联网、云计算和5G。

　　同时，大数据AI分析技术也是企业普遍关注的内容，数据的有效利用已经成为企业共识。超四成企业表示将加强数据中台投入，数字化程度越高的企业更是积极。

　　“当前，二维码作为万物互联的重要载体，正在成为数字经济、工业互联网、智能制造等领域不可或缺的经济要素。”业内专家表示，以云计算、大数据、物联网、区块链等为代表的新经济形态迅速发展，二维码技术在新的经济形态中正发挥越来越重要的作用，由其催生的新产业新模式新业态不断涌现。

　　让社会治理更智慧

　　“您好！请出示健康码。”

　　防疫期间，全国各地都通过健康码出入办公楼和社区，健康码在复工复产复学中应用广泛。数据显示，腾讯健康码上线至今，累计访问量260亿，亮码90亿人次，覆盖近10亿人口。

　　一位社区疫情防控人员表示，小程序防控登记使每个人进出小区的时间从2分钟缩短到15秒，不仅提高了社区防疫工作效率，也能有效减少交叉感染风险。可以说，健康码的推出，有效建立了“码”上安全防线。

　　其实，健康码的出现不仅是一种新的技术应用，更重要的是重塑社会治理模式。有观点指出，健康码由居民自主录入信息，平台进行数据核验，实时更新并自动统计分析，这就将庞大的上报管理模式简化为平台和用户的两端关系，实现了重构社会治理的组织逻辑，驱动社会结构中不同组织的在线化、数据化。

　　近日，国家市场监管总局、国家标准委发布《个人健康信息码》系列国家标准，实施后可实现个人健康信息码的码制统一、展现方式统一、数据内容统一，统筹兼顾个人信息保护和信息共享利用。可以预见，从战疫到常态化，健康码还将发挥更多作用。

　　正如专家所说，健康码的移动化、无纸化、可追溯等特性，有效提升了社会化治理水平，同时也为数字化、流动化、智能化的社会治理提供了良好环境和实践经验，将为后续智慧城市的快速发展创造契机。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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