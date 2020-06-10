民航局：我国运输航空持续安全飞行117个月

人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰）6月10日，民航局举行新闻发布会，邀请相关负责人就5月安全生产运行情况、海南自贸港试点开放第七航权的实施方案等进行介绍和解读，并答记者问。
民航局新闻发言人、航安办主任熊杰在发布会上表示，5月份，全行业完成运输航空飞行61.4万小时，同比下降45.8%，环比增加45.3%；未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持总体平稳态势。5月底，全国运输航空持续安全飞行117个月、8348万小时。
熊杰指出，5月份，民航主要生产指标降幅较上月大幅收窄。其中，运输总周转量53.9亿吨公里，同比下降50.0%，降幅较上月收窄12.4个百分点；旅客运输量2583.1万人次，同比下降52.6%，降幅较上月收窄15.9个百分点；货邮运输量54.9万吨，同比下降12.0%，降幅较上月收窄7.5个百分点，其中，全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.8万吨，同比增长21.8%。
熊杰表示，5月份共保障各类飞行29.4万班，日均9485班，日均同比下降41.2%，日均环比上升36.3%，达到去年同期58.8%。全国航班正常率为94.8 %。
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