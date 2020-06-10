微商产品魔胴咖啡宣称"快速减肥" 消费者:连续饮用未瘦1斤

近日，有消费者称“自己与两个闺蜜连续饮用魔胴咖啡一个半月，却一斤也没瘦，怀疑魔胴咖啡减肥是骗人的。”

据了解，消费者口中的“魔胴咖啡”全称为“魔胴防弹咖啡”，是由昆山巨星行动电子商务有限公司运营的微商产品。

企查查显示：昆山巨星行动电子商务有限公司(以下简称“巨星行动”)，成立于2016年3月17日，由巨室文创(昆山)投资有限公司100%控股，法定代表人严志齐。巨星行动官网称：巨星行动成立于2016年，母公司巨室文创是由IDG资本与亚洲天王周杰伦经纪公司杰威尔音乐共同投资创建，周杰伦先生是巨室文创的联合创始人。现有品牌包括la dew 达人悦己美妆护肤系列，魔胴防弹咖啡系列，小麻吉亲子系列。

在魔胴咖啡的微商口中，魔胴咖啡是由天王巨星周杰伦代言，也有微商声称魔胴咖啡的真正老板就是周杰伦;在网络上，到处可见“周杰伦代言魔胴咖啡”的信息，但也有很多网友提出不同看法，认为“这是微商的套路，以周董(周杰伦)的财力和人气根本不需要这么(大力)营销，有本事让杰伦自己在各种圈去宣传。”

巨星行动官网对魔胴咖啡并无过多介绍，但在官网上有大量宣传喝魔胴咖啡可以快速减肥的文章，比如《如何快速健康减肥?7天瘦4斤，喝巨星行动魔胴咖啡》、《不节食不饿肚子，喝魔胴咖啡21天竟还能减掉14.2斤!》、《想要获得迷人魅力吗?美妈喝魔胴咖啡，21天减19斤，如少女般清纯》、《性感辣妈自述：每天喝魔胴咖啡减肥，7天瘦10斤，腰围小了9公分》等。

业内人士称，根据魔胴咖啡的生产许可证号SC12433011007301，不难发现，魔胴咖啡是由杭州衡美食品科技有限公司生产的固体咖啡饮料，只是普通食品类产品。

在很多魔胴咖啡微信代理商的微信公众号和网络推广中，都宣称喝魔胴咖啡可以减肥、瘦身，还附有大量魔胴咖啡使用者的减重对比图，同时，几乎都提到魔胴咖啡由“中国人民财产保险股份有限公司质量承保。”相关保险专业人士称，仔细察看保单内容，发现这只是一份巨星行动投保的“产品责任保险”，并非“产品质量保险”。

有法律专业人士称：魔胴咖啡只是普通类食品，根据《食品广告发布暂行规定》、《食品安全法》和《广告法》的相关规定，是禁止宣传或暗示其有“减肥、瘦身”等功效的;而用“产品责任保险”保证产品质量也属于虚假宣传，因为产品责任险不等于产品质量险，两者的业务性质和责任范围都不相同，这一点在一些法院判例中也有体现。

5月，国家市场监督管理总局就固体饮料等食品开展了专项整治。5月14日，国家市场监督管理总局发布了对特殊医学用途配方食品和固体饮料的权威解读，其中对“什么是固体饮料?如何区分固体饮料和特殊医学用途配方食品?”

总局是这样解读的：固体饮料是用食品原辅料、食品添加剂等加工制成的粉末状、颗粒状或块状，供冲调或冲泡饮用的普通食品。其产品配方、生产工艺、标签和说明书等不需要产品注册审批，不能为特殊医学状况人群提供营养支持，不能标示适用人群，也不需要在医生和临床营养师指导下使用。如果用固体饮料替代特殊医学用途配方食品长期食用，会对身体健康造成危害。

5月15日，总局发布《关于开展固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治的通知》，重点整治的违法违规行为中第3项为：食品标签、说明书明示或暗示具有疾病预防、治疗及保健功能，利用包括广告、会议、讲座、健康咨询在内的任何方式对食品进行虚假宣传的行为。

值得注意的是，总局在“严厉打击违法违规行为”中，要求监管部门加强抽检监测。对有委托生产、涉嫌疾病预防、治疗及保健功能声称或“纤体”“瘦身”等类似宣传用语、有适宜人群或定量食用的食品，加大抽检监测力度。重点检验与宣传用语相关的物质是否符合规定，是否非法添加咖啡因、双醋酚丁、匹克硫酸钠、麻黄碱、伪麻黄碱、酚酞、西地那非、育亨宾、布洛芬、盐酸二甲双胍、γ-羟基丁酸等药品、非食用物质以及其他可能危害人体健康的物质。

就魔胴咖啡宣传的“减肥、减重”问题，业内人士称，魔胴咖啡所谓的减肥方法，实际上是一种“生酮减肥法”。这种减肥方法本身就存在，并不依附于魔胴咖啡，魔胴咖啡只是生酮减肥中可以尝试的食物，不影响生酮饮食罢了。而关于生酮减肥法，有专家称这种方法的确可以帮助人达到减肥的目的，但并不利于身体健康，甚至会出现不同程度的副作用，而且对特定人群也并不适合。对“巨星行动”魔胴咖啡产品声称的“减肥效果”，《中国质量万里行》将持续关注。

(责编：李都也(实习生)、李栋)