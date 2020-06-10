中铁八局物流公司“百日攻坚”保“粮草”充足

当前已进入疫情防控和复工达产的攻坚阶段，中铁八局物流公司在做好疫情防控工作的基础上，全力抓好“百日攻坚”，力保各施工单位建设物资“粮草”充足。
深入现场，提升服务质量。劳动竞赛期间，物流公司下属集采中心一方面要求各物供站业务员主动出击，到所管项目施工现场加强与项目部人员的沟通,了解施工进度，查看库存情况，提前进行集中采购规划，为下一季度降本增效打下基础;另一方面，深入现场合理制定资金计划，各物供站业务员积极跟踪收集各单位物资需求信息，统计整合相关数据，分类统筹好钢材、水泥、钢绞线等物资的资金需求，充分做好资金计划管理，保障局内局外各项目物资正常供应。
因地制宜，力争降本增效。由于部分项目施工战线较长，且因疫情钢厂仓储量较大，经物供站与钢厂人员协商，集采中心调整资源储备地点，选定位于全线中间位置的货运站作为仓储分站，将库存部分材料转移至分站，有效降低运输成本;项目物资供应时常遇到线路长、路况多变的情况，为此，集采中心针对特定业务，经实地考察设计水路、陆路、铁路相结合的“多式联运”运输方案，有效缩短运输时长;同时，集采中心调整项目结算方式，采取“一项一策”原则，合理利用有效资源，为公司争取利润最大化。
线上办公，工作化繁为简。藉由“抗疫情、保增长、大干100天”劳动竞赛的契机，集采中心大力推广自主研发的ERP物贸软件，该软件的使用一方面可以实时查询到各部门的业务数据，实现数据共享，公司两级领导班子和管理人员可随时进入系统掌握最新业务动态，为决策提供依据;另一方面，采购、销售、库存数据由系统自动完成计算及账务处理，从而避免了复杂的人工计算过程，提高工作效率。
下沉一线，带头鼓舞干劲。后勤补给线就是生命线，为做好各项目施工一线建设所需物资的供应工作，保证“粮草”充足，助力兄弟单位大干快上，物流公司各管理部门会同集采中心领导班子组成调研组、慰问组，近段时间以来相继前往蒙华物供站、陕西物供站、重庆物供站、贵阳物供站，堵塞管理漏洞，解决现场问题的同时，为一线员工送去亲切关怀与慰问，并为员工发放生活用品及防疫物资;为确保经营服务质量，集采中心领导班子带头攻坚克难，抓清欠、跑项目，用实际行动鼓励广大员工卯足干劲，确保各项指标按期完成。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】