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中铁八局物流公司“百日攻坚”保“粮草”充足

2020年06月10日15:15  来源：中国网
 

当前已进入疫情防控和复工达产的攻坚阶段，中铁八局物流公司在做好疫情防控工作的基础上，全力抓好“百日攻坚”，力保各施工单位建设物资“粮草”充足。

深入现场，提升服务质量。劳动竞赛期间，物流公司下属集采中心一方面要求各物供站业务员主动出击，到所管项目施工现场加强与项目部人员的沟通,了解施工进度，查看库存情况，提前进行集中采购规划，为下一季度降本增效打下基础;另一方面，深入现场合理制定资金计划，各物供站业务员积极跟踪收集各单位物资需求信息，统计整合相关数据，分类统筹好钢材、水泥、钢绞线等物资的资金需求，充分做好资金计划管理，保障局内局外各项目物资正常供应。

因地制宜，力争降本增效。由于部分项目施工战线较长，且因疫情钢厂仓储量较大，经物供站与钢厂人员协商，集采中心调整资源储备地点，选定位于全线中间位置的货运站作为仓储分站，将库存部分材料转移至分站，有效降低运输成本;项目物资供应时常遇到线路长、路况多变的情况，为此，集采中心针对特定业务，经实地考察设计水路、陆路、铁路相结合的“多式联运”运输方案，有效缩短运输时长;同时，集采中心调整项目结算方式，采取“一项一策”原则，合理利用有效资源，为公司争取利润最大化。

线上办公，工作化繁为简。藉由“抗疫情、保增长、大干100天”劳动竞赛的契机，集采中心大力推广自主研发的ERP物贸软件，该软件的使用一方面可以实时查询到各部门的业务数据，实现数据共享，公司两级领导班子和管理人员可随时进入系统掌握最新业务动态，为决策提供依据;另一方面，采购、销售、库存数据由系统自动完成计算及账务处理，从而避免了复杂的人工计算过程，提高工作效率。

下沉一线，带头鼓舞干劲。后勤补给线就是生命线，为做好各项目施工一线建设所需物资的供应工作，保证“粮草”充足，助力兄弟单位大干快上，物流公司各管理部门会同集采中心领导班子组成调研组、慰问组，近段时间以来相继前往蒙华物供站、陕西物供站、重庆物供站、贵阳物供站，堵塞管理漏洞，解决现场问题的同时，为一线员工送去亲切关怀与慰问，并为员工发放生活用品及防疫物资;为确保经营服务质量，集采中心领导班子带头攻坚克难，抓清欠、跑项目，用实际行动鼓励广大员工卯足干劲，确保各项指标按期完成。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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