猎豹移动2020年Q1现金储备及长期投资49亿 AI业务环比上涨12% 

北京时间6月10日，猎豹移动发布2020年Q1财报。2020年第一季度，公司总收入为5.28亿元，达到上季度指引。
在工具及移动游戏业务方面，受疫情和海外工具业务下滑影响，Q1工具业务收入为2.11亿元，环比下降29.4%；移动游戏业务总收入环比基本持平，为2.85亿元，其中游戏内购收入快速上升、占比已达到30%。工具及移动游戏业务Non-GAAP经营利润实现扭亏，本季度增长至780万元。
过去一年由于Facebook与谷歌逐步终止了与猎豹移动APP的广告变现合作，使得猎豹移动海外工具业务下滑。猎豹移动通过持续优化工具及游戏业务架构，毛利率在2020年Q1同比增长率8.8%达72%。
而在本季度，管理层通过快速调整，进一步降低成本及费用，实现营业成本环比下降18.95%，营业费用环比下降56.34%；Non-GAAP营业亏损从上季度的2.03亿元收窄至1.41亿元，减少6235万元。
值得关注的是，在本次财报中，虽然受到新冠疫情的影响，猎豹移动AI业务收入仍逆势上涨至3176万元，环比增长12%。
据悉，疫情期间，猎豹移动旗下猎户星空机器人实现了在两大实体场景的突破。
在医疗场景，猎户星空智能服务机器人通过实现了远程诊疗、医疗物品递送等功能，第一时间被送往包括武汉火神山、北京大学首钢医院、北京市海淀医院、郑州岐伯山医院、青岛海慈医院等抗疫第一线。在新零售场景，猎豹移动商场机器人大屏网络在全国33个城市，823家商场部署了近6300台智能服务机器人。
猎豹移动董事长兼CEO傅盛表示：“随着更多的消费者在商场使用我们的机器人，也吸引了更多的商家加入我们的平台。为此，我们搭建了一个在线系统，使得商家可以实时填写、更新他们的商业数据。最近，我们尝试给一些商家流量倾斜，尝试流量变现。在接下来的几个季度，我们会把商场机器人的商业变现作为工作重点。”
同时，数据显示，截至2020年3月31日，猎豹移动拥有现金及现金等价物、受限资金及短期投资23.44亿元（3.31亿美元）以及长期投资25.56亿元（3.61亿美元）。（牛广文）
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