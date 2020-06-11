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工商银行储户1500万存款不翼而飞 如何保护“钱袋子”

孟凡霞 吴限

2020年06月11日07:43  来源：北京商报
 

　　随着收入水平的提升，老百姓对投资理财的需求也与日俱增。然而，各种理财陷阱却不断出现，尤其是银行理财“飞单”事件，往往涉及金额较大，给投资者造成了巨大的损失。虽然“飞单”频发，与投资者贪图高收益相关，但究其背后的原因，是银行风控体系出现问题，银行是否存在过错、是否承担赔偿责任引发热议。

　　1500万元存款不翼而飞

　　今年6月，2020年防范非法集资宣传月活动启动，活动内容主要包括普及金融知识、加强风险警示教育，以及引导正确维权。比如，在销售投资类金融产品时，严格风险提示流程；收集宣传非法集资典型案例，及时总结公告常见、新型诈骗手段等。然而，一起银行大堂经理卷款跑路、储户1500万元资金受损事件再次引发关注。

　　据报道，工商银行孝感云梦支行一位大堂经理万某，利用职务身份与至少49人存在借贷关系，金额达到1500万元。据报道，客户表示，万某称自己有高息存款的途径，承诺利率高、随取随用，因此许多客户将钱交给其进行打理。随后客户需用钱却无法联系上万某，并被银行告知万某已于年初辞职，而这些钱并没有存进银行。

　　虽然是银行大堂经理的个人行为，但是由于在银行内完成交易，所以投资人主张向银行索赔。投资者认为，当初万某在银行大厅里面与他们完成交易，且万某多次拿银行的信用做担保，因此银行方面负有部分责任。

　　而银行方面表示，万某的债务纠纷与银行无关。报道称，银行方面认为，本着谁主张谁举证的司法原则，当事人需要拿出万某在银行工作时间内与他们进行交易的相关证据，这样才能讨论银行责任问题，并指出客户持有的不是工商银行的正规存款凭证。

　　在分析人士看来，上述案例是一起变相的“飞单”事件。简单而言，“飞单”是指银行员工利用投资者对银行的信任，以产品高收益为诱饵，私自销售非本银行自主发行的理财产品等。“飞单”产品一旦发生经济损失很难追回，这样的情况下，风险责任应该由谁来承担？北京寻真律师事务所律师王德怡表示，银行是否应该承担责任，取决于银行在这次事件当中所体现的职责和功能。由于交易发生在银行办公地点，业务员具备银行职工的身份，客户可能认为这个业务员具有银行的授权，开展的是银行的业务，因此这种情形有可能被认定为构成表见代理，银行需要承担比较大的赔偿责任。

　　“但最终的协议是客户和其他的机构签订的，最终的款项也没有存放在银行，投资者应该仔细查看交易合同、凭证和款项去向，尽到自己的审慎义务。”王德怡指出，因此银行承担何种责任应该根据具体案情来定。

　　对于事件进展，北京商报记者多次联系工商银行云梦支行，对方以“办公室人员不在”“刚上班，稍后再联系”等理由拒绝回应。北京商报记者也尝试采访工商银行总行，但截至发稿未收到回应。

　　凸显内控制度短板

　　事实上，这样的“飞单”事件屡见不鲜，多家银行被卷入其中。例如，根据裁判文书网披露的判决书，2018年，浦发银行商丘分行原行长何凯以办理银行业务需要资金为由，非法集资108.46亿元；光大银行上海真新支行员工邹依琳因未纠正员工的私售行为等，被上海银保监局处以禁止终身从事银行业工作的处罚。

　　这类事件时有发生，虽然与投资者追求高收益密切相关，但是更多地暴露出银行内控制度存在疏漏，对于员工行为管理不足、缺乏有效约束。王德怡猜测，银行理财“飞单”事件屡禁不止，可能是因为银行职工通过“飞单”能够获得更多的收益，获得的佣金或者提成比较多，因此铤而走险。

　　首创证券研发部总经理王剑辉表示，“飞单”事件频发，多与银行一定程度上的“宽容”相关。进行相关展业的银行人员，在银行营业场所进行揽储，会让客户误以为购买的就是银行产品。因此，银行员工利用工作关系进行违法违规活动，尤其是在银行办公区域进行，银行作为主管单位，难逃监管不力的责任追究。

　　北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄也持有相同观点。他认为，从上述案例来看，工作人员利用的是银行的身份和客户交易，如果脱离开这层身份，交易无法达成，所以从这个角度来说，银行存在着过失责任、监管不力，毫无疑问要承担责任。

　　为了整顿这一乱象，监管部门出台了一系列措施。银保监会2018年发布《商业银行理财业务监督管理办法》，对防范“虚假理财”和“飞单”方面，延续对理财产品进行“全流程、穿透式”集中登记的做法。去年底，央行发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法（征求意见稿）》，就如何规范金融机构行为、如何解决金融消费争议公开征求意见。

　　消费者应提高警惕、留存证据

　　在银行理财打破刚兑、投资者自担风险的当下，投资者购买理财产品时应对自己的行为负责。面对花样百出的金融产品，为了避免“飞单”造成的损失，加强知识的储备和学习、提高警惕就显得尤为重要。

　　王剑辉表示，银行应加强对消费者的现场宣传，最好还要有个性化的宣传，根据不同的人有不同的宣传方式。同时，投资者还要注意，不要被高收益所迷惑，在购买理财产品之前要仔细查看产品说明书，确认是否属于正规金融机构的产品。在上述案例中，客户经理允诺的收益也已严重超出正常标准，据报道，万某曾许诺“存10万元给1万元的利息”。

　　刘澄建议，在银行网点购买理财产品时，投资者可以要求客户经理出示理财产品的说明书等材料，并留存相关交易收据，为以后可能出现争议提供解决的证据。

　　此外，业内人士指出，银行自营的理财产品，都具备相应的产品编号，在购买理财产品之前，客户可以通过“中国理财网”查询，辨别其真伪，如果查询不到相应的信息，则需要引起注意。另外，随着手机银行、网银的普及，客户也可以通过电子银行进行存款或购买理财。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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