巧施“金点子”降本显奇效

近期,陕钢龙钢公司轧钢厂棒材二线引导干部职工集思广益,巧施金点子,解决生产瓶颈问题,降本成效显著。
巧改“型号”增效益
导卫油气润滑是精轧区导卫轴承的重要保证。棒材二线精轧导卫油气润滑快插式气动接头采用型号为PC8-01,但在实际生产换辊作业过程中,由于该型号快接头及配套PU管受空间限制,且PU管较硬,人员拆除和安装用时较长,导致换辊时间加长。经技术员研究,决定采用EPC 6-01快接头代替原接头,该接头PU管尺寸小,占用空间少,具有柔软的优点,便于日常换辊作业中拆除和安装,满足导卫油气润滑。改造后,年减少误机36小时,节约成本1万元。
“方式”改变增效益
棒材二线2架进口导卫为滑动式进口,且配套上、下两块耐磨板,由于滑动导卫长时间使用,导致导卫本体变形严重,每次更换费时费力,成本较高。针对这一问题,作业区成立技术攻关小组,现场多次勘查讨论,决定将2架进口导卫滑动式改为滚动式导卫,同时对2架旋转底座进行改造,经上线使用一月,不仅延长导卫使用寿命,同时节约备件成本6万余元。
变“废”为宝增效益
中轧跑槽是连接中精轧的重要枢纽,在实际生产中,由于钢坯的冲击力较大,跑槽底板易磨损,导致设备出现故障在线维护难度大,备件更换耗时长,严重影响了轧线作业率和备件成本控制。经技术人员研究决定对中轧跑槽进行改造,利用废旧的钢坯做跑槽底板,将跑槽改为多节式的短距离连接,增加其底板的耐磨度。改造后,有效提高跑槽底板使用寿命,解决了跑槽积水不易流散产生的倒钢问题,大幅降低了员工的劳动强度,可节省备件费用3万余元。(杜婕)
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