抢抓夏种前“最后一公里” 水稻田段供水管道全线贯通

“还差最后300米，供水管道加速安装!”6月10日，随着最后一根供水管道安装完毕，标志着由中国中铁承建的邳州供水一体化项目水稻田段供水管道全线贯通，在夏种季前顺利打通供水管网铺设“最后一公里”。

据悉，水稻田段供水管道全长约30公里，自5月23日开工铺设以来，工程克服清障难度大、水文地质多变、管材供应量大且时间紧张等施工重难点，充分利用农民收蒜的空档期，加速施工进度，较计划工期提前5天，完成了水稻田段全部主管网铺设任务。

为了赶在农民播种水稻前完成管网铺设，避免二次赔偿，邳州市政府相关部门负责人多次深入施工现场考察，积极与各镇水利站、乡政府部门协调，以解决问题为导向，制定征拆工作方案，动员一切力量推进征拆清障工作，保证工程实现天天有进度、周周有变化的目标。

“我们不断加大物资供应和人员队伍的投入力度，结合公司提出的大干100天活动要求，在10月5日前要完成6个区域泵站的设备安装任务，争取早日让更多乡镇村民早日喝上安全水、放心水。”项目负责人说。

据了解，邳州城乡供水一体化项目是邳州市市委、市政府坚持以人民为中心、大力发展民生事业、不断提高群众获得感和幸福感的重点民生工程，总投资约15.57亿元，工程施工涉及邳州境内24个乡镇和街道，项目建成后，将会实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”一体化，改善城乡人居环境，惠及邳州市160万人口。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)