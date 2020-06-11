原标题：百度推高考放心搜计划 用千场直播和智能搜索满足考生需求

6月10日，百度推出“高考放心搜计划”，为高三考生及家长提供信息和智能搜索服务：包括上千场高考直播、高考搜索大数据、闪电估分以及智能志愿助手等。考生和家长在百度App搜索“高考”、“高考直播”等关键词即可获取上述服务。

据百度搜索产品总监张燕蓟介绍：“每年高考期间，超过95%的高三学生及家长都会使用百度查找相关信息及服务，总搜索及浏览量超过百亿人次。今年百度新增了高考直播以及高考搜索大数据。”

百度“高考放心搜计划”加入了上千场高考主题的直播，来自全国的百位高中名师、百位高校教授等权威人士将围绕备考、招生政策解读、志愿填报等话题进行直播。针对今年考生的特殊需求，百度还将组织一系列专场直播。例如搜索大数据显示，今年疫情之后用户关注医学类专业的需求激增，对此百度将组织医学院直播专场。

为进一步帮助考生理性选择专业，百度推出高考大数据平台，通过大数据技术挖掘搜索行为和关注趋势，整合教育行业数据，形成高考实时热点、高考热搜榜单等版块。

此外，百度还为考生提供了智能志愿助手、闪电估分等多个AI工具。其中，百度智能志愿助手整合了全国2600余所高校、1400多个本专科专业、近8年共700多万条招生数据，可根据考生所在省份招考政策以及考生个人成绩和选科情况，智能分析历年招生计划、往年录取分数、同水平考生往年报考情况等，为考生择校、选择专业提供参考。闪电估分则依托全国各省市资深教研员、高级教师资源和AI技术储备。

百度高考产品负责人介绍，从2013年起，百度就开始对各地教育招生考试院和高校官网提供官网保护，确保官方网站出现在自然结果首位。今年，百度在此基础上，在各地考试院搜索结果顶部增加了温馨提示。针对“野鸡大学”以混淆视听的方式招收学生等现象，百度对300余所“野鸡大学”的搜索结果中进行风险提示，并在相关搜索结果中披露了“野鸡大学”详细名单及全国所有正规大学名录。

同时，针对网络上虚假学校、招考信息等恶意内容，百度推出针对性保障策略进行清理打击，发现并清理了约1万个教育考试相关搜索词下的近2.6万个恶意网站。用户如果发现有不良信息网站，可在搜索结果中直接进行举报。

(责编：毕磊、夏晓伦)