原标题：整体市场下滑 一季度健康厨电实现逆势增长

6月10日，全国家用电器工业信息中心数据显示，2020年一季度厨卫电器整体销售额同比下降37%，行业整体遭遇冲击。

不过，危机也孕育出新的契机，数据显示，一季度消毒柜、水家电、洗碗机线上零售额分别同比增长25.2%、12.5%、19.6%。免安装类产品和健康属性家电异军突起。

突如其来的疫情改变了大多数人的饮食习惯，比如，00后开始注重食疗，90后开始学会做饭，80后则开始自己买菜、自己做饭等等。在后疫情时代，这些疫情下的习惯会得到一定保留，进而影响人们对厨电产品的需求，包括对健康性能的重视，烹饪趣味性需求的提高，对食材信息追踪的关注等。对于厨电企业而言，这既是机遇也是挑战。

对此，在由中国家用电器研究院指导，环球家电网、《家用电器》杂志主办，苏宁易购战略合作，全国家用电器工业信息中心支持的“2020年中国厨房电器高峰论坛”上，中国智能家居产业联盟CSHIA秘书长周军表示，因为疫情，消费者健康防护需求升级，全新形势下，厨电企业需要在产品规划上抓住健康、环保、安全的“宅经济”需求，同时，大力开发以区域场景为核心的套装组合，形成“积木”方案。

全国家用电器工业信息中心研究部研究员龙飞则指出，从长远来看，未来厨电产品发展的主旋律依然是健康化和套系化。本次疫情不但没有让厨电的产品发展停滞，反而从客观上成为了推动力——加速客厅经济向厨房经济转移。

(责编：毕磊、夏晓伦)