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公布AI新基建版图 百度：希望成为中国新基建AI服务最大提供商

2020年06月11日17:19  来源：中国新闻网
 
原标题：百度公布AI新基建版图，未来这些行业最有前途

　　中新网6月11日电 国家“新基建”政策提出后，各地政府纷纷响应，推出相应的指导方案。6月10日，北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》。方案指出，要聚焦“新网络、新要素、新生态、新平台、新应用、新安全”六大方向，推动北京到2022年基本建成具备网络基础稳固、数据智能融合、产业生态完善、平台创新活跃、应用智慧丰富、安全可信可控等特征，具有国际领先水平的新型基础设施，对提高城市科技创新活力、经济发展质量、公共服务水平、社会治理能力形成强有力支撑。

　　6月11日，百度AI新基建版图亮相。百度正在依托包括百度大脑、飞桨、智能云、芯片、数据中心等在内的新型AI技术基础设施，推动智能交通、智慧城市、智慧金融、智慧能源、智慧医疗、工业互联网和智能制造等领域实现产业智能化升级，目标为中国新基建AI服务最大提供商。

　　百度CTO王海峰表示，“对于百度而言，我们既是AI基础设施建设者，也是AI技术及应用创新引领者和推动者。以百度大脑、飞桨、智能云等为代表的AI平台，已经成为智能时代的重要基础设施，正在帮助国家社会发展实现经济效益和社会效益的同步提升。”

　　在技术创新方面，百度全球AI专利申请量已超过1万件，其中中国专利7000多件，位列中国第一，并在语音识别、自然语言处理、知识图谱和自动驾驶四个细分领域排名国内第一，展现出了AI领头雁深厚的技术底蕴以及持续创新能力。

　　百度AI技术多年积累和业务实践的集大成——百度大脑，以百度飞桨深度学习平台为基础技术底座，实现了AI能力与应用场景融合创新，成为软硬一体的AI大生产平台，推动人工智能技术迈向标准化、自动化和模块化阶段。百度大脑的核心能力持续对外开源开放，帮助开发者、企业根据自身需求开发产品，加速AI在产业中落地应用。目前，百度大脑已经开放250多项AI能力，服务190多万开发者，日均调用量突破1万亿次，语音、人脸、NLP、OCR 调用量中国第一，成为业内最全面、最领先、服务规模最大的 AI 开放平台。

　　百度飞桨作为国内首个开源开放、技术领先、功能完备的产业级深度学习平台，也在加速与产业融合。截至目前，飞桨已经凝聚了190多万开发者，服务8.4万家企业，创造了23.3万模型，是国内最领先、服务开发者规模最大、功能最完备的开源开放深度学习平台，覆盖通信、电力、城市管理、民生、工业、农业、林业、公益等众多行业和领域。同时，飞桨依托百度前沿技术布局，推出了国内首个量子机器学习开发工具“量桨”。

　　在前沿技术领域，拥有七大实验室、聚集数十位世界顶级AI科学家的百度研究院，正在聚焦前瞻基础研究，探索技术前沿方向。比如，在量子领域，除“量桨”之外，百度还研发出了国际领先、国内第一的云上量子脉冲系统“量脉”。在区块链领域，百度超级链XuperChain实现了核心技术自主可控，专利申请量200多件。在工业物联网安全领域，百度AIoT安全能力覆盖六大场景，覆盖终端设备超过1.5亿。

　　在芯片方面，百度自主研发的百度昆仑AI芯片、百度鸿鹄AI芯片，正在为新基建提供可靠的动力。百度昆仑芯片是业界实际性能最高的AI芯片，也是首次在工业领域大规模应用的中国自研AI芯片。百度鸿鹄芯片作为远场语音芯片，适配于车载、智能家具等场景，一颗芯片就能解决所有语音交互问题，是一个足以改变行业的技术革新。

　　作为百度AI 落地的重要承载着和输出者，百度智能云也迎来了新一轮的发展。目前百度拥有涵盖北京、保定、苏州、南京、广州、阳泉、西安、武汉、香港等10多个地区的数据中心。

　　在不久前召开的“ABC SUMMIT 2020百度夏季云智峰会”上，百度宣布了“以云计算为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道”的全新战略及架构，同时发布AI中台、知识中台两大创新平台和新一代智能办公平台。其中AI中台可以帮助企业搭建自己的AI平台，让企业可以按照自己的需求快速、高效地实现AI解决方案。而知识中台则可以为企业提供高效便捷的知识生产、组织和应用能力，满足业务场景智能化的需求，解决大多数企业缺乏构建和运用知识能力的痛点。而在新战略指引下，百度智能云正在成为推动产业智能化发展、加速AI工业化大生产的关键力量。

　　在推进产业智能化落地方面，百度智能云已经取得了一系列傲人的成果：智慧金融已服务近200家金融客户，涉及营销、风控等十几个金融场景；智慧医疗的产品已经服务300多家医院和超过1500家基层医疗机构，服务人次超过了2500万；智慧城市则已经逐渐落地北京海淀、重庆、苏州等城市，成为新一代城市智能基础设施，让城市变得更智慧；智慧能源领域中，企业级AI中台、知识中台在国家电网、南方电网等头部客户落地应用，支撑20多个业务场景，覆盖两条特高压智能化线路、150多个智慧变电站、4万多条输电线路的监拍智能化，每天代替人工巡视能源路线超过7万公里；智能制造领域中，已覆盖14大行业，30余家企业，16个合作伙伴，触达32类垂直场景，在3C、汽车、钢铁、能源等行业已规模落地。

　　在新基建重要的融合基础设施——智能交通方面，百度Apollo依托百度领先的AI能力，接连中标重庆、合肥、阳泉等地车路协同新基建项目，Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务也已在长沙全面开放试运营。第一季度，知名研究公司Navigant Research将百度Apollo列为全球四大自动驾驶领域领导者之一。

　　作为同时在AI技术和产业落地上都拥有丰富经验的AI头雁，百度还在积极推进AI人才培养，为AI人才成长提供助力。截至目前，百度已经培养了超过100万AI人才，为新基建的加速推进输送众多AI有学之士。

　　新基建浪潮已经到来，深耕AI多年的百度，在为自己打开未来新的增长空间的同时，也将发挥更大的价值。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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