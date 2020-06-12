中国信保累计服务小微企业14万家

本报北京6月11日电 （记者杜海涛）在全国上亿市场主体中，小微企业是居民就业和经济发展的重要基础。截至今年5月底，中国出口信用保险公司累计服务小微企业超过14万家，支持企业出口超过4200亿美元，向超过1万家小微企业支付赔款9.1亿美元。
新冠肺炎疫情发生以来，小微外贸企业压力增加。中国信保有针对性地推出了多项普惠金融政策措施，涵盖承保、理赔、融资等诸多层面，全力帮助小微外贸企业复工复产，为小微企业等实体经济发展提供保障支持。今年前5个月，中国信保服务小微企业8.9万家，同比增长23%，超过2019年全年水平。在理赔服务方面，中国信保向小微企业支付赔款近5000万美元，同比增长36.4%。
日前，中国信保启动实施“‘小巨人’扶持成长计划”，向“专精特新”小微客户提供线上线下多种服务，帮助企业增加出口规模、优化业务结构、提高风控能力。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】