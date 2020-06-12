中国信保累计服务小微企业14万家

本报北京6月11日电 （记者杜海涛）在全国上亿市场主体中，小微企业是居民就业和经济发展的重要基础。截至今年5月底，中国出口信用保险公司累计服务小微企业超过14万家，支持企业出口超过4200亿美元，向超过1万家小微企业支付赔款9.1亿美元。

新冠肺炎疫情发生以来，小微外贸企业压力增加。中国信保有针对性地推出了多项普惠金融政策措施，涵盖承保、理赔、融资等诸多层面，全力帮助小微外贸企业复工复产，为小微企业等实体经济发展提供保障支持。今年前5个月，中国信保服务小微企业8.9万家，同比增长23%，超过2019年全年水平。在理赔服务方面，中国信保向小微企业支付赔款近5000万美元，同比增长36.4%。

日前，中国信保启动实施“‘小巨人’扶持成长计划”，向“专精特新”小微客户提供线上线下多种服务，帮助企业增加出口规模、优化业务结构、提高风控能力。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 02 版）

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