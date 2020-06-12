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北京集中开工21个重大项目

总投资达1083亿元

2020年06月12日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月11日电  （记者朱竞若、贺勇）北京激光加速科学创新中心、太空实验室地面实验基地、脑认知功能图谱与类脑智能交叉研究平台……近日北京一大批投资规模大、示范带动强的重大项目实现集中开工。记者从北京市发改委获悉：本月集中开工的21个重点项目总投资达到1083亿元，其中3个项目总投资超过100亿元，对积极扩大有效投资，完成全年经济社会发展目标起到重要支撑作用。

　　在抓好这21个重大项目开工的同时，北京也积极推动其他计划二季度开工项目，特别是高精尖项目和工业项目，尽快开工落地，掀起全市稳投资、抓重大项目开工的高潮，确保二季度投资平稳运行。

　　“全市投资完成进度达到近年平均水平，好于预期，充分发挥了投资在特殊时期的逆周期调节作用。”北京市发改委党组成员、副主任张艳林表示。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月12日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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