云南出台促进农村消费方案

本报昆明6月11日电 （记者叶传增）云南日前出台《云南省2020年开拓农村市场促进农村消费行动方案》（以下简称《方案》），其中明确，2020年云南实现全省农村网络零售额同比增长30%以上，乡村社会消费品零售总额同比增长15%以上。

《方案》提出，云南将依托国家电子商务进农村综合示范项目，加快县、乡、村三级物流体系的建设。2020年实现全省所有县级物流仓储分拨中心全覆盖、所有乡级快递物流服务站全覆盖、所有村级快递物流服务点全覆盖。

《方案》指出，将大力发展农村夜间经济。利用农村特色自然资源，结合VR、3D等现代技术，借助科技、艺术、创意等手段，打造村庄夜间景观，提升农村自然景观对当地农村居民和周边游客的吸引力，促进夜间消费。有条件的村庄可建设多元化住宿设施，融合当地自然人文环境要素，注重创意性、艺术性、个性化设计，打造集美食、娱乐、购物、休闲为一体的现代化夜宿营地，带动农村夜间经济发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 07 版）

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