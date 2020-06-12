日中蒙铁海快线班列首发

本报连云港6月11日电 （记者王伟健）近日，满载着家居建材等货物的班列从江苏连云港中哈物流基地鸣笛发出，开往蒙古国乌兰巴托市，标志着“日本—中国（连云港）—蒙古国”整列中铁箱铁海快线班列顺利首发。

据了解，这条铁海快线班列主要运作方式是，由国内沿海港口将铁路箱调运至日本集中，装载完货物后，从日本大阪港口发往连云港，上岸后经由铁路运输、过境二连浩特，最终运抵蒙古国乌兰巴托市。据介绍，通过集中前置理货、海关、铁路各环节手续，加上海事部门为进出港船舶开辟“绿色通道”，确保快速、高效通关，过境效率提升了75%，较原有运输模式可缩短用时2—4天。根据计划，该班列开行频次初期为每周一班，后续将加密为每周两班。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 07 版）

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