香港金管局：资金流入港元显示市场对香港具有信心

据新华社香港6月11日电 （记者张欢）美国联邦储备委员会10日宣布，保持美元利率水平在0%至0.25%不变。对此，香港金融管理局发言人表示，近期资金持续流入港元体系，显示了市场对香港金融体系和港元的信心。据金管局发言人介绍，香港的外汇和货币市场一直保持有序运作，继4月之后，港元汇率再度多次触发联系汇率制度的上限——强方兑换保证，反映了资金持续流入港元体系，以及市场对香港金融体系和港元的信心。

发言人强调，金管局会继续监察市场情况，按照有效运作的联系汇率制度，保持香港货币和金融体系稳定。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 06 版）

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