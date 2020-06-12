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CPI同比上涨2.4%、PPI同比下降3.7%——

5月份物价水平总体稳定

本报记者  王俊岭

2020年06月12日07:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为六月十日，广东省广州市民在市场选购番茄。
　　新华社记者 卢汉欣摄

　　日前，国家统计局发布了2020年5月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。据国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，总体来看，5月份国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，工业生产进一步恢复，市场供需状况进一步好转。

　　5月份，CPI同比上涨2.4%；1—5月平均，CPI比去年同期上涨4.1%。其中，食品价格下降3.5%，降幅扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.78个百分点，是带动CPI下降的最主要因素。

　　“食品中，各地自产鲜菜大量上市，价格继续下降12.5%，降幅扩大4.5个百分点；生猪产能进一步恢复，猪肉供给持续增加，加之气温升高，消费进入淡季，价格继续下降8.1%，降幅扩大0.5个百分点；鸡蛋和鲜果供应充足，价格也继续分别下降4.8%和0.8%。”董莉娟说。

　　在PPI方面，受去年对比基数略高影响，PPI同比下降3.7%，降幅比上月扩大0.6个百分点。其中，生产资料价格下降5.1%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格上涨0.5%，涨幅回落0.4个百分点；主要行业价格降幅均有所扩大。其中，石油和天然气开采业，石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，煤炭开采和洗选业，黑色金属冶炼和压延加工业等领域价格同比下降幅度有所扩大；而有色金属冶炼和压延加工业价格降幅则有所收窄。

　　国务院参事室特约研究员姚景源认为，物价未来几个月都将处在一个低位平稳、走势缓中有降的情况，这为宏观经济政策，尤其是货币政策创造了一个良好的前提。

　　中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩表示，当前决定CPI运行的还是食品这一结构性因素。“前期重要民生商品保供稳价工作已经取得阶段性效果，疫情对主要农副食品生产、运输、销售产生的冲击已基本消除，市场有效供应量明显增加，市场流通秩序良好，大多数食品价格都在稳定回落。”

　　在未来CPI走势方面，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，下半年CPI涨幅将显著低于上半年，全年CPI同比平均也将维持在3%以内。“猪肉价格是影响食品价格走势的主要因素，随着生猪存栏量逐渐回升带来猪肉供给增加，猪肉价格涨幅仍将收窄。疫情导致旅游、餐饮、住宿、生活服务等消费需求偏弱状况的恢复是个缓慢过程，整体需求偏弱，非食品价格可能仍将处于低位。”唐建伟说。

　　对于PPI价格进一步走低，中国民生银行首席研究员温彬认为，从内部看，疫情导致企业经营受到较大冲击，有效需求不足对生产价格造成一定影响；从外部看，石油价格持续低位震荡，对生产价格形成较大冲击。温彬建议，政策方面要继续加大力度稳就业保民生，加快落地直达实体经济的货币政策工具，大力支持广大中小微企业等市场主体，加快修复企业信心，促进需求回升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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