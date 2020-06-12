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卖画、卖房、质押资产 华谊兄弟的命运将如何？

宋宇晟

2020年06月12日08:17  来源：中国新闻网
 

　　中新网客户端北京6月12日电(记者 宋宇晟)电影院还没恢复开放，但电影行业的新闻频频登上热搜。

　　几天前，华谊兄弟创始人、董事长王中军就因为卖房而吸引了大家的目光。

　　华谊兄弟官网截图

　　“卖卖卖”

　　据港媒报道，王中军日前以2.2亿港元放售其持有的香港中半山富汇豪庭2座高层A、B室相连单位，总共3738平方呎(约348平方米)。

　　不少网友联想到此前王中军“卖画”的事情。

　　2019年8月，王中军曾透露，自己“卖掉了一批艺术品，拿回来一些现金解决自己的流动性问题”。

　　他说，2018年嘉德的夜场“一半是我的画，但卖掉了我很开心”。“为了公司的安全性，我什么都可以卖掉，这个没什么丢人的。”

　　就在去年，华谊兄弟还曾质押多家公司、多套房产，甚至包括影片收益和影院的未来收入。

　　王中军当时毫不讳言公司资金紧张。只是他可能没有预料到，华谊兄弟这样的情况会持续至今。

　　资料图：2015年，海南海口观澜湖华谊冯小刚电影公社南洋街开街迎客。华谊兄弟董事长王中军，导演冯小刚、管虎，演员吴亦凡等人亮相开街仪式。洪坚鹏 摄

　　记者注意到，今年5月、6月，华谊兄弟先后两次发布《关于股东部分股份质押及解押的公告》。其中提示，公司控股股东、实际控制人王中军、王中磊累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

　　卖了画、卖了房，王中军、王中磊还质押了股份。最近的一次就在本月。

　　其中，王中军解除1.37%质押股权，王中磊解除0.2%质押股权；但同时，王中军自6月3日起又质押了1.36%股权，王中磊自6月4日起质押了0.48%股权，均用于偿还债务。

　　资料图：2010年，冯小刚与王中军(左)、王中磊(右)共同按下“手印”，宣布再次续约华谊又签五部新片的计划。中新社记者 李学仕 摄

　　当“不能再亏”遭遇疫情

　　王中军“卖卖卖”的背后是华谊兄弟近年来的连续亏损。

　　记者查阅上市公司公告发现，近年来，华谊兄弟营业收入持续下降。

　　报道显示，华谊兄弟上市后的首度亏损是在2018年。到了2019年，情况并没有好转。

　　其《2019年度财务决算报告》显示，2019年公司营业收入较上年减少43.81%，而当年经营的净利润约为-40亿元。

　　2020年，华谊兄弟一季度仍然亏损。

　　其《2020年第一季度报告全文》显示，今年1-3月，公司营业总收入比上年同期减少61.38%。

　　报告称，“电影方面，受疫情影响，全国所有影院暂停营业，公司没有影片上映。收入较上年同期相比存在较大程度的下滑，公司在落实疫情防控举措，保障疫情防控工作的基础上，有序复工复产，继续参与并孵化电影项目。”

 

　　事实上，在新冠肺炎疫情还未受到广泛关注时，王中军曾接受某媒体专访。

　　这篇于今年1月20日刊发上网的文章第一句话就是：“生死时刻，如果2020年再不扭亏，中国影视第一股华谊兄弟就将黯然退市。”

　　当时，王中军直言，“2020年，华谊不会再亏了，这是对董事长和整个团队最核心的一个指标，一定要扭亏为盈，这是必打的一场硬仗。”

　　资料图：2016年，王中军的油画作品《我不是潘金莲之一》亮相拍场。图为拍卖现场展出的该作品。中新网记者 宋宇晟 摄

　　王中军的压力有多大？

　　公开资料显示，华谊兄弟由王中军、王中磊兄弟创立于1994年，上世纪90年代曾参与投资冯小刚执导的《没完没了》等影片。

　　在依靠冯小刚的贺岁片成为中国电影行业不可忽视的一家公司后，华谊兄弟开始在电影电视、艺人经纪、音乐唱片、娱乐营销等领域发力，并于2009年上市。

　　此后的十年间，华谊一直“顺风顺水”。王中军自己也不局限于娱乐圈，开始玩起艺术、收藏，他不仅自己从拍场买字画，还自己作画，自己的画作也曾上拍，甚至还开了一家美术馆。

　　华谊兄弟官网截图

　　2018年，公司出现上市以来的首度亏损。王中军当时就曾做出“深刻反思”。

　　诸多报道显示，王中军当时就认为公司电影业务团队存在“执行力不足”、“花钱大手大脚”、“员工互相甩锅”等问题。

　　可面对至今仍影响着整个电影行业的疫情，华谊兄弟的一季度报告似乎正告诉大家，这场“扭亏为盈”的硬仗并不好打。

　　记者在其今年的一季度报告中发现，电影之外，华谊兄弟也将目光投向其他领域。

　　其中提到，公司参与投资的多部电视剧及网剧稳步推进；公司将继续提高为艺人及客户服务的专业水平，吸引具有特点和潜力的艺人加入，扩大收入规模；公司坚定看好粉丝经济领域发展前景，并将继续立足公司的内容储备及娱乐行业资源，着眼于粉丝经济的培养、开发、运营，不断升级产品及服务、拓展盈利渠道。

　　报告还明确指出，公司对业务结构、资产结构进行了全面主动调整，集中全部资源贯彻“影视+实景”的新商业模式，以推动公司加速回归健康发展的快车道。

　　此外，今年4月底，华谊兄弟发布非公开发行A股股票预案称，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股，募集资金总额不超过22.9亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款。

　　媒体将此解读为为公司“补血”。

　　在卖画、卖房、质押资产后，华谊兄弟的命运将如何？

　　“每一个人心里都知道，中军现在压力得多大，这个东西不用去掩饰。”在前述专访文章中，王中军自己这样说。(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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