陶瓷材质、黄金贴花 汪莹:向用户提供兼具品质和安全性的产品

千龙网讯 6月12日，悦刻宣布推出定制款龙蟠紫禁套装。套装内含悦刻灵点龙纹杆和玄黑鎏金祥云挂链。此次全新设计的悦刻灵点龙纹杆，选用陶瓷机身加黄金贴花工艺，融合了传统文化元素与现代雾化科技，是对紫禁风华古韵的全新诠释，兼具古典与现代之美。

市面上很难找到以陶瓷材质打造的电子雾化杆产品。这是由于陶瓷工艺对烧结、打磨等工序要求严苛，且成本不菲。但作为独具中国特色的工艺，陶瓷明如镜、薄如纸、声如磐，其丝滑的质感不可替代。

“双龙戏珠”寓意愉悦、欢腾，是历史悠久的中国传统纹样，契合着RELX悦刻传达给消费者的产品体验。据该产品设计师介绍，为了让“双龙戏珠”纹样与悦刻灵点流畅的产品造型交融一体，每一根龙纹杆的黄金贴花工艺需耗费大量时间、纯手工操作完成，才能保证柔美与力度并济的视觉效果。

辅以物理气相沉淀技术，RELX悦刻还在产品表面沉淀有机氟化物材料，使灵点龙纹杆具备防水、防油、防指纹等功能。

为方便携带，套装中特意配有玄黑鎏金祥云挂链。该挂链采用仿金真空电镀工艺，质地轻盈，与悦刻灵点龙纹杆配合使用，视觉效果和谐统一。此外，由于陶瓷材质需精心呵护，RELX悦刻还将为购买龙蟠紫禁套装的用户赠送一份“RELX Care·悦享安心”会员权益。

蕴含丰富传统文化元素的同时，悦刻灵点也是一款主打智能化体验的产品。

在启动智能童锁功能后，RELX ME App还可一键锁住悦刻灵点，切断通电功能，从而防止未成年人使用。

RELX悦刻创始人、CEO汪莹表示：“我们希望向用户提供兼具世界一流品质和安全性的产品，此次推出灵点龙纹杆，既是对古人匠心精神和中华文化的致敬，也是古代智慧和现代科技的跨时空‘对话’。”

RELX悦刻的初心，就是通过匠心制造，不断提升产品品质，为消费者提供品质安心的产品。2019年，RELX悦刻通过启用专属工厂、投入数千万建立RELX悦刻实验室及制定严格企业标准，严格把控产品研发和生产的每个环节。

根据尼尔森新一期市场报告，截止2020年4月30日，在国内19个新一线城市中，RELX悦刻已占据线下市场份额的68.8%。过去两年，RELX悦刻不断探索新零售模式，目前已落地超2500家专卖店，并覆盖国内超10万个、海外超8000个零售网点。

“RELX悦刻始终坚持一件事，就是选择用使命和价值观驱动品牌。”汪莹表示，“未来，悦刻期望挖掘更多中国智慧，以自身长处助力中国力量。”

据了解，RELX悦刻龙蟠紫禁套装于618期间在RELX悦刻专卖店正式限量发售。灵点龙纹杆上市的同时，RELX悦刻线下门店也将于6月13日-6月27日开启“618夏日狂欢季”大促活动，多款产品均有优惠折扣。消费者可通过微信服务号“悦刻RELX”、 RELX悦刻会员中心微信公众号、RELX悦刻会员小程序、RELX ME App中的“查找附近门店”页面，查询距离最近的RELX悦刻门店、了解新品和活动相关信息。

(责编：李都也(实习生)、李栋)