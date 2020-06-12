传统电商平台瞄准内容直播

人民网北京6月12日电（记者毕磊）2020年，如果有人被问到最近家电行业里最火是什么，那么答案一定是“直播带货”了。其中，传统电商平台依靠流量、供应链以及物流等资源优势，纷纷直播电商新风口。近日，国美总裁王俊洲在接受记者采访时表示，国美在直播带货这条道路上找到的是依托已有的供应链优势和快速形成的社群营销优势为基础的新道路，建立起“知识型+场景化”的“内容直播”，形成了直播领域的差异化竞争力。

据悉，早在5月1日，国美零售总裁王俊洲与央视新闻主持人朱广权、撒贝宁等人联合进行的家电直播活动，总销售额5.286亿元；而在不久前，国美又先后携手格力、央视网，连续两天交出了累计销售额超5.62亿、7.228亿的成绩单。

“社群营销、直播带货等新型消费模式的市场潜力。培育以‘直播带货’为代表的线上新型消费发挥着重要作用，以‘直播带货’为突破口带动更多消费。顺应网络化、数字化、智能化的趋势，不仅能用‘直播带货’等方式激活消费一池春水，还能化危为机，实现经济转型升级。”王俊洲表示。

王俊洲指出，国美的直播定位则是“又好看，又好玩，又能卖东西”，在直播中传递关于生活与家庭的信息、理念，是在家与生活的经营中嵌入合适的商品，与用户讨论家庭场景功能的实现方式，引导消费决策，而不是低价刺激消费。

简单地说，国美直播是由那些具备丰富销售经验和家电使用知识的员工担纲主播，相较于网红主播的泛泛而谈，员工能在直播卖货的同时从专业角度分享家电使用、维护经验，并与线下门店的实际应用等场景相结合，向观众推荐演示更加个性化的商品，进而建立用户粘性，引导消费决策,具备专业化、场景化、高转化和品牌力的特点。

据介绍，国美直播的主角是“货”而不是以主播的个人IP为主导。在国美看来，好的商品才是最大的“吸引力”。通过“知识型内容+场景展示”的带货方式，最终实现把“对的货”推荐给“对的人”的流量转化。

另外，和普通网红带货的一次性销售不同，国美直播不仅仅可以销售产品，还能依托门店提供完善的售前售后标准化、产品化服务，从而带给观众群体更多信任感和购买欲望。

“我们要将社群放到离顾客最近的位置,实现最短时间触达和响应。”王俊洲表示，我们的直播不仅是带货，重要的是给消费者带来一种全新的生活方式。

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