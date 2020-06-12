中央部门“三公”预算压减20.7亿 多部门压减力度超过50%

昨天，随着财政部、审计署等部门陆续公布2020年部门预算，一年一度的中央部门预算公开拉开大幕。面对吃紧的财政收支，今年中央部门如何过好“紧日子”？怎样将“钱用在刀刃上”？让每一笔资金花得更有效？在今年102个中央部门公开的预算“账本”中，可以找到答案。

“钱花得更节约”

多部门压减力度超过50%

据媒体统计，今年102个中央部门“三公”预算压减20.7亿，总压缩幅度达30.1%。

“2020年，落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上”——打开财政部2020年部门预算，这句往年没有的“卷首语”映入眼帘。

在当前应对疫情冲击的特殊时期，财政收支形势严峻程度前所未有，政府如何过好“紧日子”尤为关键。

“今年中央部门在公开预算时，要公开贯彻落实过紧日子要求压减支出等情况。”财政部有关负责人说。

“下降6.9%、5.6%和3.6%”，记者在查阅审计署部门预算时发现，相较于2019年执行数，今年安排在行政运行、机关服务、事业运行项目上的预算均有所减少，个别项目预算降幅达50%。

“三公”经费也是中央部门“勤俭节约”的一大着力点，财政部、文化和旅游部、中国贸促会等部门压缩力度超过50%。

“中央部门预算，是观察政府如何贯彻落实‘过紧日子’的一个窗口。”中国社科院财经战略研究院研究员汪德华说，通过压减非急需、非刚性支出，可节省下更多的资金和财力，用于促进国家发展和民生福祉。

“钱花得更明白”

推进项目支出预算公开

对于公众来说，不仅关心各部门公开的预算“账本”是否详细、全面，还关心“账本”里的各项支出是否花得“明明白白”。

教育部“‘励耕计划’教育助学项目”，生态环境部“大气、水、土壤污染防治行动计划实施管理项目”，国家医疗保障局“医疗保障体系建设项目”，中华全国妇女联合会“促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目”……今年，项目支出预算公开是一大看点。

“今年部门公开的项目数量为83个，相较去年，公开范围进一步扩大。”财政部有关负责人说。专家表示，推进项目支出预算公开，有利于督促各部门改进预算编制、优化支出结构、提高资金使用效益。“通过加大项目支出预算公开力度，可更好体现各部门的经济活动和履职情况，增强部门预算透明度，促进公众对政府‘花钱’进行监督。”汪德华说。

“钱花得更有效”

突出绩效导向

今年的政府工作报告提出，要大力提质增效，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

如何实现这一要求？在业内人士看来，通过加大预算绩效管理力度，可硬化责任约束，实现花钱问效、无效问责，进而提高资金使用效益。

获得新品种、新材料、新产品等技术成果不低于60个，新技术（品种）推广面积不小于200万亩……在农业农村部的部门预算中，现代农业产业技术体系建设专项项目“晒出”了各项绩效目标。

“今年中央部门预算安排突出绩效导向。”财政部有关负责人表示，除涉密部门及涉密信息外，提交全国人大审议项目的中央部门，公开提交审议项目的文本和绩效目标表。重点项目绩效目标公开范围进一步扩大，今年达到109个。

自2010年首次公开以来，我国中央部门预算公开已进入第十一个年头。据新华社

(责编：李都也(实习生)、李栋)