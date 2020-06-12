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北京新基建行动方案发布 围绕六大方向提出30个重点任务

2020年06月12日17:01  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京6月12日电（记者毕磊）11日下午，北京市经信局等部门联合召开新闻发布会，详细解读《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》。根据该方案，2022年，北京将基本建成网络基础稳固、数据智能融合、产业生态完善、平台创新活跃、应用智慧丰富、安全可信可控的具有国际领先水平的新型基础设施。

　　北京市经信局副局长姜广智表示，“新基建不同于传统基建，我们在编制行动方案时注重把握五个战略导向。”姜广智用“五个新”来概括，即赋能传统基建实现新提升、融合新科技抢占新高地、培育新产业打造新支撑、应用新工具推进新治理、培育新主体探索新模式。“整体来看，新基建行动方案具有鲜明的北京特色。”

　　据悉，此次披露的新基建行动方案，聚焦“新型网络基础设施、数据智能基础设施、生态系统基础设施、科创平台基础设施、智慧应用基础设施、可信安全基础设施”六大方向，暨“新网络、新要素、新生态、新平台、新应用、新安全”，实施30个重点任务。

　　北京新基建的六大方向包括：

　　一是建设新型网络基础设施。包括5G网络、千兆固网、卫星互联网、车联网、工业互联网、政务专网６个任务。其中，2020年实现5G基站新增1.3万个，累计超过3万个；力争2020年新增5万户千兆用户；优化和稳定卫星互联网产业空间布局；加快实施自动驾驶示范区车路协同信息化设施建设改造，三年内铺设网联道路300公里，建设超过300平方公里示范区；加快工业互联网标识解析国家顶级节点（北京）建设，培育20个以上具有全国影响力的系统解决方案提供商，打造20家左右的智能制造标杆工厂；提升政务专网覆盖和承载能力。

　　二是建设数据智能基础设施。包括新型数据中心、云边端设施、大数据平台、人工智能基础设施、区块链服务平台、数据交易设施６个任务。提出构建北京城市大脑应用体系，汇聚并无条件开放政务、交通、城市治理等领域数据3000项以上；支持“算力、算法、算量”建设，推动建设各重点行业人工智能数据集1000项以上；建设政务区块链支撑服务平台，提供“统管共用”的区块链应用支撑服务；推进建立数据特区和数据专区，建设数据交易平台。

　　三是建设生态系统基础设施。包括共性支撑软件、科学仪器、中试服务生态、共享开源平台、产业园区生态５个任务。打造高可用、高性能操作系统，支持设计仿真、EDA、CAE等工业领域关键工具型软件开发；发挥怀柔科学城大科学装置平台优势和企业创新主体作用，培育一批科学仪器隐形冠军和专精特新企业；建设共享产线等新型中试服务平台，构建大网络、多平台的中试服务生态等内容。

　　四是建设科创平台基础设施。包括重大科技基础设施、前沿科学研究平台、产业创新共性平台、成果转化促进平台４个任务。提出打造梯次布局、高效协作的产业创新平台体系，积极创建1-2家国家产业创新中心，探索组建1-2家国家级制造业创新中心；支持一批创业孵化、技术研发、中试试验、转移转化、检验检测等公共支撑服务平台建设。

　　五是建设智慧应用基础设施。包括智慧政务应用、智慧城市应用、智慧民生应用、智慧产业应用、传统基础设施赋能、中小企业赋能6个任务。2020年内推进1148处智能化灯控路口、2851处信号灯升级改造，到2022年新建不少于5万个电动汽车充电桩，建设100个左右换电站；支持智能停车、智慧门禁、智慧养老等智慧社区应用和平台建设，建设全市互联网医疗服务和监管体系等。

　　六是建设可信安全基础设施。包括基础安全能力设施、行业应用安全设施、新型安全服务平台3个任务。明确提出促进网络安全产业集聚发展，形成覆盖终端、用户、网络、云、数据、应用的多层级纵深防御、安全威胁精准识别和高效联动的安全服务能力；支持开展安全设施改造提升，形成部署灵活、功能自适应、云边端协同的内生安全体系；支持建设一体化新型网络安全运营服务平台。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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