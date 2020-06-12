夸克搜索推出免费高考智能信息服务

近日，阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克推出高考频道，提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的一站式信息查询与智能工具。

数据显示，2020年全国高考考生人数超过1000万，千万个家庭枕戈待旦紧张备考，紧盯高考方方面面的资讯信息。搜索引擎成为高效获取信息的核心平台，而AI技术的应用，让高考智能信息服务成为考生与家长的升学神器。

据悉，“高考频道”聚合了各类高考信息资讯，升级院校、专业、职业、备考技巧等搜索结果，提供一站式的智能高考信息服务。在首页搜索框搜索“高考”，即可进入“高考频道”。而夸克“高考直播课”也于13日正式开启，集结南京大学、四川大学、东南大学等热门名校学霸，每周末晚将直播分享成功经验，突破备考盲点。

不仅如此，基于全面覆盖各大正规高校、专业、历年考分、录取结果等大数据，夸克搜索应用人工智能技术，还提供了模拟填志愿、AI录取预测、智能匹配大学、职业性格测试，以及新高考选科等全流程的志愿填报AI工具。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)