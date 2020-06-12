新基建同筑甘肃新发展

原标题：新基建，同筑甘肃新发展 华为中国生态之行2020·兰州峰会成功举办

6月11日，华为中国生态之行2020·兰州峰会在兰州万达文华酒店成功举办。本次峰会以行业数字化加速时为主题。会上，华为提出 “新基建”的核心是建设数字基础设施，即依靠新联接、新计算，携手客户、伙伴加速行业数字化转型，创造“中国式新速度”。

会上，甘肃省工信厅副厅长王海峰在致辞中表示，近年来5G、工业互联网、数据中心成为新经济热词，新型基础设施建设迎来“风口”机遇期。面对新形势，甘肃省提出“压茬推进老基建、谋划新基建”，并出台了《甘肃省5G建设及应用专项实施方案》等一系列政策，为全省产业数字化转型按下“加速键”。本次峰会为甘肃信息产业的发展提供了良好的互动交流平台，甘肃欢迎华为及其生态伙伴，积极发挥在5G、云计算、大数据等领域的先进技术和经验，为甘肃数字化转型注入新的活力，共同建设美好新甘肃。

华为中国区副总裁雷战奎表示，在过去的一年中，华为坚持以客户为中心，聚合伙伴，构建客户、伙伴、华为共赢的繁荣生态。2019年华为与甘肃进一步深化合作，在政务、交通、教育、医疗等行业智能升级方面发挥着巨大的作用。今年疫情期间，华为积极利用自身的技术优势在复工复产、办公协同等方面为甘肃抗疫贡献力量。未来，华为将进一步加大面向甘肃的资源投入，为甘肃数字化发展注入新的动能，利用5G、云、AI、工业互联网使能千行百业。

当前，“5G、云、AI”等新ICT技术正在深刻地改变我们的社会。华为中国政企业务营销总监黄河在分享中表示，新联接与新计算是新型基础设置建设的关键支撑，其目的是调整产业结构，提升经济质量，增强发展后劲。以5G、F5G为代表的新联接将联接千行百业，助力企业打通内部生产流程与外部生态，带来跨领域的融合与创新。新联接必然带来数据的指数级增长，需要异构、泛在、协同、极致的新算力支撑，“鲲鹏+昇腾”构建的新计算将助力行业提升数字化生产力，充分释放行业数据价值。未来，华为将携手伙伴，在甘肃筑造特色的新联接、新计算，创造甘肃数字经济发展的新速度。

在新基建、甘肃省三化改造与产业升级背景下，甘肃省5G+工业互联网建设将迎来历史发展契机。华为5G工业推广领域首席服务顾问王战表示，5G To B时代加速到来，华为将充分利用自身在5G+工业互联网领域的领先优势，通过“绿色化、信息化、智能化”三化改造，帮助甘肃省石化、冶金、有色三个优势产业实现智能升级，带动煤炭、建材、火电、装备制造、农产品加工、物流等产业数字化转型，进一步提升甘肃传统产业发展质量。

敦煌研究院成立70多年来，几代莫高窟人攻坚克难，在文物保护和研究工作付出了巨大的心血。敦煌研究院保卫处副处长张帅在分享时表示，在安全管理体系建设中，敦煌研究院未来将建立智慧化的安全管理与应急指挥中心，解决系统孤立、智能化层次不齐、风险预警不足等问题，基于一张图协同事件监控和联动指挥，最终实现状态可视、安全可控、运营可管的系统，实现文物、设施、人员的安全防护，打造“平安石窟”。

新联接带来的数据指数级增长，需要异构、泛在、协同、极致的算力支撑。华为计算战略与业务发展部高级专家李惊雷表示，在过去的3年时间里，华为与各行业的伙伴共同孵化解决方案，充分发挥鲲鹏处理器的多核高并发优势，为政府、金融、运营商、电力、互联网等广大行业客户提供了基于鲲鹏处理器的全栈IT基础设施和服务，为智能世界打造算力底座。

当前高校处于中等信息化建设困境期，普遍存在“慢”、“散”、“乱”的问题，对此兰州大学网络安全与信息化办公室主任陈文波表示，构建一个整合校内资源、流程、数据及服务的综合信息开放平台在大学数字化转型的过程变得尤为重要。高校数据平台建设方案要具备数据整合、分析处理从而形成开放数据平台，最终通过不同场景的应用反向促进主题库建设，实现数据运营可持续。

据悉，此次会上，金川集团与华为签署了战略合作协议。此次战略合作协议的签署，标志着金川集团与华为的合作迈入新的阶段。以新型基础设施建设为契机，华为将与金川集团强强联合，以数字化转型为主线，推进“绿色化、信息化、智能化”改造，共同打造“智慧金川”，同筑甘肃新发展。

(责编：任妍、孙阳)