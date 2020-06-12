精准直达中小微企业 兴业银行落地首单“ABCP+CRMW”

原标题：精准直达中小微企业 兴业银行落地全国首单“ABCP+CRMW”

近日，兴业银行主承销的2020年度包钢股份供应链第一期资产支持商业票据(ABCP)成功发行，规模1.5亿元，发行利率4.80%。本期ABCP为中国银行间市场交易商协会推出的首批ABCP产品5个试点项目之一，同时，兴业银行为本笔ABCP差额配售了信用风险缓释凭证(CRMW)，成为全国首单参考标的债务为ABCP的CRMW。

据了解，本期ABCP基础资产共涉及包钢股份上游供应商46家，应收账款171笔，其中小微企业44家，占比高达95.65%，涉及应收账款167笔，合计规模1.56亿元。

据兴业银行投资银行部总经理陈伟介绍，通过“ABCP+CRMW”结构化设计，引入兴业银行信用为中小微企业融资提供信用保护，可惠及更多中小微企业，有效降低其融资成本，且精准支持中小微企业有序复工复产、稳定生产运营，助力实现“六保”“六稳”。

据悉，首批5单试点项目合计发行规模33.24亿元，兴业银行主承销2单，合计发行规模21.5亿元，对应支持和服务供应链上游267家小微企业，帮助其实现融资约14亿元。其中由该行主承销的河钢供应链ABCP已于6月5日落地，规模20亿元。

(责编：任妍、孙阳)