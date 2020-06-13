北京银保监局：严控结构性存款增速

本报讯（记者 潘福达）昨晚，北京银保监局下发《关于结构性存款业务风险提示的通知》，对辖内银行着重进行提示，要求严控结构性存款总量及增速。

在银保监会指导下，北京银保监局早于全国规范性文件1个多月，于2019年9月率先出台《北京银保监局关于规范开展结构性存款业务的通知》。之后北京地区结构性存款规模及增速总体上得到一定控制，“假结构”问题有所缓解，业务整体趋于规范。截至2019年末，北京地区结构性存款余额降至9920亿元，较289号文发布前一月末下降17.4%。截至2020年5月末，北京地区结构性存款余额较年初和同比增速分别低于全国12.2和21.3个百分点。

但近期，部分银行结构性存款业务规模出现一定反弹，增量增速“双高”；个别银行在产品设计和宣传销售中仍存在一些不审慎行为，如产品嵌入的衍生品交易行权条件区间过于宽泛、产品信息披露和风险提示不到位等。这些行为加剧了存款市场的非理性竞争，一定程度上助长了个别企业利用疫情期间低息信贷资金购买结构性存款套利的动机。

北京银保监局昨晚下发的《通知》要求，年内结构性存款业务增长过快的银行，应切实采取有力措施，逐月压降本行结构性存款规模，在2020年末，将总量控制在监管政策要求的范围之内。各行确保产品设计审慎合规，严格执行289号文，确保新发行的结构性存款业务在保底收益、行权条件、交易对手等方面满足合规性要求，切实杜绝“假结构”等问题。

各行也应加强资金来源甄别，防止个别企业利用从银行获得的低成本信贷资金进行空转套利，同时切实规范宣传销售行为，各行应持续关注金融市场波动加剧带来的衍生产品相关业务风险增大的情况，加强投资者适当性管理，确保充分披露信息和揭示风险，普及理性投资观念，切实维护金融消费者合法权益。

北京银保监局局长李明肖近日公开表示，通过排查发现部分企业存在购买金额相近的理财和结构性存款进行资金套利等情况，接下来将严查重罚信贷资金挪用、套利行为，确保信贷资金真正流向实体经济领域。

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(责编：李栋、值班)