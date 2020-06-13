5月北京CPI涨幅重回“1时代”

本报讯（记者 陈雪柠）食品价格下降带动CPI环比明显下降。日前，国家统计局北京调查总队发布数据显示，5月北京居民消费价格环比下降0.5%，同比上涨1.9%，涨幅比上月回落0.5个百分点。时隔11个月，CPI同比涨幅重回“1时代”。

从环比看，食品价格下降2.7%，已连续3个月呈降势，影响总指数下降0.45个百分点，是带动CPI环比下降的主要因素。其中，肉类随气温升高进入消费淡季，加之生猪产能不断恢复，猪肉价格下降8.7%；鲜菜价格季节性下降18.3%；鸡蛋产能充足，价格下降4.4%；荔枝、樱桃等新果上市，鲜瓜果价格上涨8%。

非食品价格与上月持平，其中，本市积极落实国家相关要求，开展第二批药品集中采购，西药价格下降3.8%；随着复工复产进程加快，部分服务类别需求不断释放，带动租赁房房租、飞机票和中介服务价格分别上涨0.3%、4%和3.7%；国际金价继续上行，带动金饰品价格上涨1.8%。

从同比看，食品价格上涨3.4%，涨幅比上月回落4.1个百分点。其中，猪肉价格上涨8成，但涨幅比上月回落14.8个百分点；鲜瓜果、鸡蛋和鲜菜价格降幅均比上月有所扩大。

根据北京新发地市场统计数据，5月最后一周，新发地市场白条猪的价格走势基本平稳，后期仍将是稳中有降的走势。蔬菜平均价小幅波动，略有上涨。新发地市场统计部负责人介绍，部分蔬菜产区因受到降雨天气影响，使得当地蔬菜生长受到影响，产量有所下降，表现比较明显的是豆角类蔬菜。此外，目前蔬菜供应产地正逐步由北京以南地区向以北地区转换，由于尚不能及时衔接，部分蔬菜价格出现不同程度的波动，如生菜、芹菜、蘑菇类以及个别小叶菜类等。

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